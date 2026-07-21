Cómo armar una trampa para mosquitos con un ventilador y una luz violeta

Es posible fabricar una trampa casera para mosquitos utilizando un ventilador, una luz violeta (UV) y un recipiente con una red o depósito. El sistema funciona porque la luz atrae a parte de los insectos y el flujo de aire succiona hacia un compartimento del que ya no pueden escapar, donde finalmente mueren por deshidratación.

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Este tipo de dispositivos se ha popularizado como una alternativa sencilla para reducir la presencia de mosquitos en determinados espacios. Sin embargo, los especialistas recuerdan que su eficacia puede variar según la especie y el entorno. Por eso debe considerarse un complemento de otras medidas de control, como eliminar recipiente con agua estancada y utilizar barreras físicas.

¿Cómo funciona una trampa para mosquitos con ventilador y luz violeta?

El divulgador y tecnólogo educativo Moisés Jáuregui explica que esta trampa combina principios de la biología y la física para capturar a los insectos. La luz ultravioleta (UV) actúa como un estímulo visual que puede atraer a determinados insectos al simular condiciones similares a las de algunos entornos donde suelen desplazarse o reproducirse.

Cuando los insectos se aproximan a la fuente de luz, el ventilador genera una corriente de aire suficiente para impedir que continúen volando. Jáuregui resume el mecanismo de forma sencilla: "El embudo los absorbe hacia la red, donde mueren por deshidratación".

Video de Moisés Jauregui 🤓Un ventilador y luz violeta contra los mosquitos del veran. Esta trampa casera une biología y física: la luz UV atrae a los insectos y el flujo de aire vence sus alas. El embudo los absorbe hacia la red, donde mueren por deshidratación. pic.twitter.com/PqUXZ3MMka — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 21, 2026

¿Qué tan efectiva es esta trampa casera contra los mosquitos?

Aunque el sistema puede ayudar a disminuir la presencia de algunos insectos, los expertos advierten que presenta limitaciones. La eficacia depende de la especie de mosquito y de las condiciones del ambiente.

En lugares donde hay personas cerca, los insectos suelen preferir otros estímulos mucho más potentes que la luz. Estos son los factores que reducen su rendimiento:



Dióxido de carbono (CO₂): los mosquitos utilizan el CO₂ que exhalan las personas para localizar a sus posibles huéspedes.

los mosquitos utilizan el CO₂ que exhalan las personas para localizar a sus posibles huéspedes. Calor corporal: la temperatura del cuerpo humano resulta altamente atractiva para muchas especies.

la temperatura del cuerpo humano resulta altamente atractiva para muchas especies. Olores naturales de la piel: diversos compuestos presentes en el sudor ayudan a los mosquitos a identificar a sus víctimas.

diversos compuestos presentes en el sudor ayudan a los mosquitos a identificar a sus víctimas. Corrientes de aire o espacios abiertos: pueden dificultar que los insectos lleguen hasta la trampa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el control de los mosquitos requiere una estrategia integral que combine diferentes medidas, especialmente la eliminación de criaderos donde se acumula agua. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan complementar cualquier sistema de captura con el uso de mosquiteros, repelentes autorizados y la eliminación periódica de recipientes donde puedan desarrollarse las larvas.

Por ello, las trampas con luz UV pueden servir como una herramienta adicional para reducir la cantidad de insectos en determinados espacios. Pero no sustituyen las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.