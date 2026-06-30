Transforma tu cepillo de dientes viejo con estas ideas DIY

El cepillo de dientes debe ser reemplazado periódicamente para que cumplan su función de higiene. La mayoría de estos elementos son de plástico y cumplido su ciclo son botados a la basura. Sin embargo, puedes reutilizarlo nuevamente.

Las ideas DIY nos permiten poder reducir los residuos y aprovechar materiales como este. Antes de utilizar el cepillo de dientes debes limpiarlo adecuadamente y luego pon a prueba tu creatividad.

¿Cómo transformar tu cepillo de dientes?

Limpieza del hogar

El primer uso y muy popular, es el de utilizar tu cepillo de dientes viejo como una herramienta de limpieza. Este tiene un pequeño tamaño y sus cerdas son firmes por lo que son una gran herramienta para quitar la suciedad de las juntas de los azulejos, los rieles de puertas y ventanas corredizas. También son una gran ayuda para quitar la suciedad de los teclados de computadoras, controles remotos, etc.

Convertirlo en un gancho para tejer

Este no es un uso muy conocido, pero puedes obtener un gancho para crochet. Lo que tienes que hacer es cortar la cabeza del cepillo y tallar uno de los extremos hasta darle la forma característica del gancho.

Hay personas que optan por moldearlo con calor, pero se debe hacer con mucho cuidado y en lugares bien ventilados, ya que el plástico caliente puede liberar gases nocivos.

Crear un perchero original

Por último, tenemos la idea de reutilizar los cepillos para hacer pequeños percheros. Lo que debes hacer es retirar las cerdas, doblar el mango para formar un gancho y fijarlo a una superficie con un sistema de montaje resistente.

Una vez que tengas listo esto vas a poder colgar llaves, repasadores, auriculares u elementos livianos. Sin dudas, es una gran oportunidad para darle otro uso a este tipo de elementos.