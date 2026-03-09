6 ideas fáciles para reciclar cajas de cereal que ya no uses; te salvarán de mucho

En la vida diaria usamos muchos artículos que parecen estar diseñados para un solo propósito, pero que en realidad son de gran utilidad cuando se tiene un poquito de creatividad. Es el caso de las cajas de cereal, que a pesar de que quedan arrumbadas en el bote de basura cuando se termina el producto, en realidad son un material que sirve para reciclar y hacer novedosos objetos sin gastar ni un solo peso.

¿Cómo reciclar cajas de cartón? Estos son los artículos para el hogar que puedes hacer gratis