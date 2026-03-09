6 ideas fáciles para reciclar cajas de cereal que ya no uses; te salvarán de mucho
Aunque casi siempre terminan en la basura, los envases de cereales son ideales para reciclar y darle vida a nuevos artículos que te harán la vida más fácil.
En la vida diaria usamos muchos artículos que parecen estar diseñados para un solo propósito, pero que en realidad son de gran utilidad cuando se tiene un poquito de creatividad. Es el caso de las cajas de cereal, que a pesar de que quedan arrumbadas en el bote de basura cuando se termina el producto, en realidad son un material que sirve para reciclar y hacer novedosos objetos sin gastar ni un solo peso.
¿Cómo reciclar cajas de cartón? Estos son los artículos para el hogar que puedes hacer gratis
- Revistero para la sala. Si ya no encuentras dónde poner las revistas y folletos, puedes crear un organizador artesanal muy útil. Solo tienes que cortarlo siguiendo una línea inclinada y, si no quieres que arruine tu decoración, pinta el exterior para que luzca mucho mejor.
- Caja para cables con cajas de cereal para reciclar. Seguro te ha pasado que los cargadores y audífonos se te enredan y esto se debe simplemente a que no se guardan correctamente. Para evitarlo, haz una cajita especial para cables, lo que además te ayudará a que no se pierdan.
- Separadores para cajones. Mantener el orden de los cajones es una tarea difícil más no imposible, especialmente cuando se recurre a herramientas prácticas de organización. Así que si tienes cajas de cereal para reciclar, corta varios trozos del cartón y ponlos en las gavetas.
- Soporte para tableta con cajas recicladas. Tener tabletas es muy útil para ver series y películas cuando no puedes estar frente a la televisión, pero llega a ser incómodo si no hay una buena base que la sostenga. La solución más rápida es hacer un soporte con estos residuos, que al estar hechos con material de buen grosor, evitará que se caiga.
- Carpeta para documentos. Hay ciertos papeles importantes que es mejor tener siempre a la mano, procurando que estén en lugares donde no se maltraten. Y si no tienes una carpeta de pasta dura para poner documentos, arma una con cajas de cereal para reciclar.
- Cajitas organizadoras para el refrigerador. De nada sirve tener el refrigerador lleno si no puedes agarrar las cosas fácilmente para cocinar, por lo que el orden es primordial. Usa estos recipientes vacíos para separar las cosas en la nevera; sirve muy bien con cosas que no quieres que huelan o se marchiten pronto.