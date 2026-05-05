Así puedes transformar tus frascos de perfume en un elemento decorativo del hogar

Al tener frascos de perfume vacíos, es usual que lo primero que pensemos sea en desecharlos, ya que a simple vista podría tratarse de un elemento inútil, pero no es así, ya que podemos transformar su aspecto y alargar su tiempo de vida útil.

Ventaneando | Programa completo 5 de mayo de 2026

Para que puedas aprovechar el objeto, te detallaremos cómo puedes mejorar su apariencia para transformarlo en un elemento decorativo del hogar; se encargará de embellecer tus espacios.

¿Cómo puedo reutilizar los frascos de perfume?

Antes de tirar los frascos de perfume vacíos, recuerda que es un material que aún puedes aprovechar. Antes de explicarte diversas formas de reutilizar, te detallaremos cómo limpiarlo para transformar su aspecto; solamente haz lo siguiente:

Rellena el envase con agua tibia, un chorrito de jabón neutro y alcohol isopropílico para retirar el aroma junto a los residuos grasos que tenga en su interior. Dejamos reposar por 24 horas. Pasado el tiempo, enjuagamos el frasco con ayuda de agua destilada. Secamos completamente para poder hacer uso de ellas.

Una vez que cumplimos con los pasos anteriores, procederemos a las manualidades. Para que lo puedas convertir en un elemento decorativo del hogar, cuentas con diversas opciones para usar. Considera las siguientes opciones:

Difusor de varillas: Mezclamos 70% de alcohol de 96° y 30% de aceite esencial; añade un poco de glicerina. Introduce la preparación y añade unas varillas de ratán.

Jarrón de flores: Ideal si tienes un pequeño ramo de flores o cuando deseas iniciar la propagación de esquejes.

¿Qué hago si mi perfume tiene poco producto y no lo puedo sacar?

Para muchos, la opción más fácil sería desechar el producto por el desagüe, pero no lo hagas, ya que sus productos pueden favorecer la contaminación del agua. Por un lado, puedes colocar el producto en tus manos para aplicar la pequeña porción en tu cuerpo.

Si ya no deseas usar la fragancia, viértela sobre un algodón y deséchalo en la basura para prevenir riesgos. Ahora podrás aprovechar tus frascos de perfume vacíos para transformar el material en un elemento decorativo para el hogar.