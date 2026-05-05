3 usos para las pestañas de colores: La tendencia que reemplaza al clásico negro

La máscaras de pestañas evolucionan para hacer de los colores los nuevos estilos clave, alejándose del clásico negro de toda l vida, eligiendo tonos que permiten manipular la profundidad y el brillo del iris a tu favor.

Si lo que quieres es que tus ojos sean el centro de atención, entones debes aprovechar esta nueva tendencia, ya que el color negro absorbe la luz y define el contorno, pero también puede endurecer las facciones bajo el sol inteso de la primavera y el verano.

En contraste, algunos pigmentos en moda, como el verde, el borgoña o el cobalto, actuarán mediante la reflexión selectiva y permitirán que la luz rebote y resalte los matices naturales del ojo.

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Los 3 usos de pestañas de colores en tendencia

Esta es una transición hacia el color, no solo estética, sino funcional. Algunos de los polímeros desarrollados por la industria son de alta resistencia y los pigmentos minerales mantienen la saturación a pesar de la humedad y del calor.

Al sustituir las pestañas negras por máscaras de colores, podrías suavizar tu mirada y crear una armonía cromática con el resto del maquillaje, lo que logrará un efecto de mirada descansada y más moderna.

Monocromático de contraste

Este uso tiene un efecto resaltador, ya que busca que el color opuesto en la rueda cromática haga vibrar tu iris.

Pestañas azules para resaltar los ojos marrones|Pinterest

La técnica consiste en usar azul eléctrico en los ojos marrones para dar más claridad, y tonos burdeos o púrpura en ojos verdes para intensificar su color.

Pestañas ombré o de punta

Una técnica más sutil para aquellas personas que no desean abandonar por completo el negro. Debes aplicar tu máscara habitual en la base y solo en las puntas colocar un tono más vibrante, como el rosa o el tuequesa.

Pestañas ombré con color azul en las puntas|Pinterest

Total look de verano

Total look de verano en pestañas|Pinterest

El uso integral de color, tanto en pestañas superiores como inferiores, que elimina por completo el uso de sombras pesadas. Debes saturar ambas hileras de pestañas con un tono como el terracota o el azul marino para crear un marco que abra el ojo.