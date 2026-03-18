Así puedes tratar un orzuelo en tu párpado desde casa

Un orzuelo en el párpado es algo muy molesto e incómodo, que puede permanecer varios días ahí, por lo que es importante hacer lo posible por disminuir su presencia y los malestares. Además de acudir a un médico, es posible tratarla desde casa empleando ciertos elementos.

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Para que disminuyas los síntomas, te vamos a detallar todo lo que puedes hacer, empleando remedios que son ampliamente recomendados por el médico. Así que toma nota para que lo puedas intentar.

¿Qué me puedo poner si tengo un orzuelo?

El doctor Jairo Vázquez, desde su cuenta de TikTok, detalla algunos remedios que podemos usar para tratar el orzuelo en el párpado desde casa. Antes de dar las recomendaciones, explica qué ocurre cuando se obstruyen las glándulas sebáceas del párpado, que pueden ir desde el uso de cosméticos caducados, no desmaquillarse correctamente o por tallarse los ojos con las manos sucias.

Recomienda que, al hacerlo, nos lavemos las manos, para después tomar una compresa humedecida con agua tibia, con la que nos daremos masajes suaves y en círculos debajo de la zona afectada. Resalta que debemos hacerlo por lo menos 3 veces al día para ver cambios.

En el Institut Català de Retina explica que es un padecimiento que la mayoría de las veces desaparece solo, pero que el procedimiento mencionado nos puede ayudar al drenaje. De todos modos, se recomienda no sacar la pus, ya que esto puede favorecer a extender la infección.

¿Cuánto dura un orzuelo?

El Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología detalla que el orzuelo en el párpado puede variar la duración, pero puede permanecer de 3 a 5 días; sin embargo, desde el segundo día será visible su disminución notablemente. Es importante que entiendas que el remedio que te explicamos no te quitará las molestias de un día a otro; es cuestión de paciencia para que salga solo.

Durante los días que padezcas el malestar, además de aplicar el remedio desde casa, se recomienda no hacer uso de lentes de contacto o maquillaje, con la principal finalidad de prevenir malestares mayores en esa zona o prevenir el contagio en otras secciones de tus ojos.