El truco de belleza para hacer el efecto matte en uñas sin esmalte

Cuando queremos hacernos el efecto matte en nuestras uñas, la mayoría de las veces se necesita un barniz, el cual se aplica después de colocar el color, para que al secarse adquiera un color matificado sin nada de brillo.

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Lo que pocos saben es que es posible lograr ese mismo estilo sin esmalte; para que lo puedas hacer, te detallaremos un truco de belleza del que pocos hablan, el cual te va a sorprender.

¿Cómo hacer que un esmalte de uñas brillante se vea mate?

En la actualidad ya es posible encontrarnos con el barniz efecto matte, permitiendo que todos podamos tenerlo, pero hay quienes prefieren no adquirirlo por diversas razones. Sin embargo, eso no es un impedimento, ya que puedes hacerte tus uñas sin esmalte; para ello deberás hacer el truco de belleza que te vamos a compartir:

Esmalte tradicional : En una base, coloca un poco de tu barniz y mézclalo con una pequeña cantidad de maicena; hay que ser rápidos. Después, aplícalo sobre tu manicura. También es posible mezclar un poco de ‘top coat’ con maicena para lograr el estilo.

: En una base, coloca un poco de tu barniz y mézclalo con una pequeña cantidad de maicena; hay que ser rápidos. Después, aplícalo sobre tu manicura. También es posible mezclar un poco de ‘top coat’ con maicena para lograr el estilo. Esmalte profesional: Una vez que apliques los colores y los cures con la lámpara, con una lima muy suave vas a limar el gel; lograrás el efecto fácilmente.

Hay quienes recomiendan meter tus dedos con esmalte fresco en un puñado de maicena; aunque es funcional, no siempre deja un acabado uniforme y da un aspecto sucio en tus manos.

¿Qué hago si no tengo maicena?

Es usual que en ciertos hogares no tengan a la mano maicena o fécula de maíz, pero no deben desilusionarse, ya que es posible lograr el efecto matte sin esmalte; solamente deben emplear la misma técnica que se explicó, pero empleando otros insumos.

Pueden usar talco para bebés, levadura en polvo y harina blanca, siendo mezclas que les serán de gran ayuda para matificar sus uñas. Es un truco de belleza que no se menciona mucho, pero con el que podrás obtener grandes resultados.