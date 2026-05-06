La mejor forma para organizar tus cuadros y crear una galería de pared
No caigas en el exceso; te contamos cómo crear una galería de pared; solamente debes seguir unos consejos al momento de organizar tus cuadros del hogar
Las paredes son grandes espacios que podemos adornar, logrando que nuestras habitaciones adquieran un aspecto y personalidad al organizar tus cuadros, pero hay que tener cuidado, ya que puede llegar un punto en el que todo se vea desorganizado y sin sentido.
Leslie, la mamá de Marvin, no está de acuerdo con que su hijo cambie de novia pero no de suegra
Para que eso ya no te ocurra, te vamos a explicar cómo hacer la organización de la mejor forma, con la finalidad de crear una galería de pared. Te daremos todos los puntos que debes cumplir para poder lograrlo.
¿Cómo crear una galería de pared en tu casa?
En realidad, no hay pasos específicos que debas cumplir, pero hay ciertos consejos que te ayudarán a crear tu galería de pared al momento de organizar tus cuadros. Para que puedas lograrlo de la mejor forma posible, solamente toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Crea un criterio unificador: Busca que todos los elementos que contenga cumplan con cierta temática, ya sea el color de los marcos, las imágenes, el tamaño de piezas y la paleta cromática de contenidos.
- Del centro a los lados: A la altura de los ojos coloca la pieza central; desde ese punto comienza a colocar los demás elementos, ya sea a los laterales, arriba o abajo. Deja un espacio de 5 a 10 centímetros.
- Combina formatos: Se recomienda combinar 3 formatos diferentes, ya que le darán mayor dinámica visual, haciéndolo más atractivo.
- No todo tiene que ser cuadros: Igualmente, para lograr un aspecto atractivo visualmente, puedes aplicar espejos pequeños, estantes con ciertos objetos, plantas o artesanías específicas.
- Boceto: Ya que tienes las bases sobre el tema, antes de colocar los cuadros, corta papel kraft del tamaño de lo que vas a colocar; esto te ayudará a ver cuál va a ser el resultado y poder hacer cambios.
@placeintheclouds How to create your gallery wall ⬇️🖼️ 1) Lay out your pieces: seeing what you have to work with is key. You can even arrange everything on the floor if you have the space so you can see how everything flows together. 2) Start with something large to anchor the whole collection 3) Space everything about 3-4 inches apart 4) Alternate between sizes, frame colors, and textures to create balance Hope this helps! ☁️🌞 xo LO #gallerywall #interiordesign #mountainliving #interiordecor #gallerywallideas #howtotiktok ♬ where is my mind (piano version) - your movie soundtrack
¿Cuáles son los errores más comunes al decorar una pared de cuadros?
Aunque ya te explicamos la mejor forma de organizar tus cuadros, también es importante que sepas cuáles son los peores errores al hacer tu galería de pared, para que evites hacerlos y obtengas un gran resultado. Considera hacer lo siguiente:
- No los pegues muy arriba; hazlo al nivel de tus ojos o a 145 centímetros del suelo.
- Usar obras pequeñas en espacios muy grandes; parecerá vacío.
- Evita elementos que combinen a la perfección con los muebles.
- No escojas arte muy cargado.
@jacksonzubieta Cuadros decorativos 🖼️Cómo hacer un muro galería ✅ #decoration #diseñodeinteriores #ordenatuhogar #decor #DIY #cuadrosdecorativos ♬ Eyes Without A Face - Sinnerella