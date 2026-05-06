La mejor forma para organizar tus cuadros y crear una galería de pared

Las paredes son grandes espacios que podemos adornar, logrando que nuestras habitaciones adquieran un aspecto y personalidad al organizar tus cuadros, pero hay que tener cuidado, ya que puede llegar un punto en el que todo se vea desorganizado y sin sentido.

Leslie, la mamá de Marvin, no está de acuerdo con que su hijo cambie de novia pero no de suegra

Para que eso ya no te ocurra, te vamos a explicar cómo hacer la organización de la mejor forma, con la finalidad de crear una galería de pared. Te daremos todos los puntos que debes cumplir para poder lograrlo.

¿Cómo crear una galería de pared en tu casa?

En realidad, no hay pasos específicos que debas cumplir, pero hay ciertos consejos que te ayudarán a crear tu galería de pared al momento de organizar tus cuadros. Para que puedas lograrlo de la mejor forma posible, solamente toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Crea un criterio unificador: Busca que todos los elementos que contenga cumplan con cierta temática, ya sea el color de los marcos, las imágenes, el tamaño de piezas y la paleta cromática de contenidos.

Del centro a los lados: A la altura de los ojos coloca la pieza central; desde ese punto comienza a colocar los demás elementos, ya sea a los laterales, arriba o abajo. Deja un espacio de 5 a 10 centímetros.

Combina formatos: Se recomienda combinar 3 formatos diferentes, ya que le darán mayor dinámica visual, haciéndolo más atractivo.

No todo tiene que ser cuadros: Igualmente, para lograr un aspecto atractivo visualmente, puedes aplicar espejos pequeños, estantes con ciertos objetos, plantas o artesanías específicas.

Boceto: Ya que tienes las bases sobre el tema, antes de colocar los cuadros, corta papel kraft del tamaño de lo que vas a colocar; esto te ayudará a ver cuál va a ser el resultado y poder hacer cambios.

¿Cuáles son los errores más comunes al decorar una pared de cuadros?

Aunque ya te explicamos la mejor forma de organizar tus cuadros, también es importante que sepas cuáles son los peores errores al hacer tu galería de pared, para que evites hacerlos y obtengas un gran resultado. Considera hacer lo siguiente: