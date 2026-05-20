Antonio Rosique presume a “su clon”, muestran en redes las PRIMERAS fotos de su bebé

A tan solo unos días de la Gran Final de Exatlón México, Antonio Rosique, “La Máxima Autoridad” ha compartido un bastante tan tierno como emotivo, pues por fin pudimos ver un poco más de Amaia, su hija quien está por cumplir un mes de vida, dejándonos un gran momento en redes sociales.

A lo largo de los años Antonio Rosique se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de toda la televisión mexicana y en esta última edición de Extalón México confirmamos el gran reconocimiento que tiene de su público, por lo que cada novedad de su vida privada es bastante aplaudido por sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre la hija de Antonio Rosique?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Michelle Saide, la esposa de Antonio Rosique, posteo algunas fotografías de la encantadora bebé con la siguiente descripción:

“Amaia eres lo mejor de mi.. TE AMO”

A este posteo, Rosique respondió con:

“Mi cloooon!!!!”, dejando un momento bastante emotivo dentro de sus seguidores respondieron lo siguiente en la misma publicación:

“y si he!”

“bella como su papi”

"Siiiiiiii solo un 200%"

“está hermosa y será y gran ser humano como tú nunca te apartes de Dios y que está pequeña princesa lo conozca a través de ti”

¿Quién es Michelle Saide, la esposa de Antonio Rosique?

Michelle es una comunicadora y periodista mexicana quien con gran trabajo ha cimentado una carrera dentro de los medios de comunicación, donde también destaca en los deportes.

La historia de amor de Antonio Rosique y Michelle Saide es una de las más seguidas en el entretenimiento mexicano, pues desde hace varios años hemos podido ver a Saide junto a “La Máxima Autoridad”. La pareja se casó en 2021 y no fue hasta el 2026 que tuvieron a Amaia, su primera hija.

Aunque desde el nacimiento de la bebé la pareja se ha mantenido un tanto fuera de redes sociales, poco a poco hemos podido ver más de lo que es su vida como papás.