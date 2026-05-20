Él es Clovis Nienow, personaje relacionado sentimentalmente con Shakira

La exposición internacional que Shakira tiene no se detiene, razón por la cual se encuentra en plena gira de medios para promocionar la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, las redes se percataron de una entrevista particular. Muchos indican que un mexicano cautivó el corazón de la colombiana. ¿Quién es Clovis Nienow y por qué lo asocian con la cantante sudamericana?

¿Por qué hay shippeo entre Clovis Nienow y Shakira?

Muchos no tenían en el radar a este conductor mexicano, que tuvo la oportunidad de entrevistar a la cantante para su cadena televisiva. Allí coincidieron en un espacio donde también se encontraba el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) y Hugh Evans. Pero lo que llamó la atención fue la química que muchos indicaron se dio entre Clovis Nienow y Shakira.

El conductor mexicano se mostró muy atento hacia la figura de la colombiana, quien también contestó con cierta complicidad. Obviamente todo esto sostenido por los comentarios de las redes sociales. Clovis y Shakira coincidieron en la gira de medios previo al torneo de futbol internacional, por lo que la charla hizo eco en diversos espacios dentro de la prensa.

Incluso, el periodista contestó al shippeo que se hizo: “Es una mujer encantadora, una mujer bella. Lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió... algo que no había vivido con otra persona, porque es una persona con gran corazón”.

¿Quién es Clovis Nienow, hombre shippeado con Shakira?

Lo que destacó entre los comentarios de los usuarios en redes es el aspecto físico del mexicano. Clovis Nienow nació en 1993 y trabaja para una cadena de medios que tiene una relación cercana con los latinos en Estados Unidos. El nacido en León, Guanajuato, también se dedica al modelaje, situación que se percibe de manera marcada en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento la colombiana no ha realizado declaraciones públicas de lo que indican en redes sociales, caso contrario a Clovis. Sin embargo, muchos avalaron el shippeo para una cantante que sigue acumulando fama y eventos de primer nivel a su legendaria trayectoria.