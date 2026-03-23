El truco para cubrir canas después de los 50 años

Los diferentes tintes de cabello pueden convertirse en aliados o enemigos al momento de cubrir las canas, especialmente si el envejecimiento natural que aparece alrededor de los 50 años comienza a causar estragos en nuestras cabelleras.

La aparición de canas está relacionada con la reducción de la producción de melanina y en ocasiones de la falta de funcionamiento de los folículos pilosos. Lo que genera que el cabello tenga un color gris o blanco. Este proceso puede verse acelerado por factores como la genética o el estrés.

Noticias Zacatecas del 4 de marzo 2026

Cómo cubrir canas después de los 50 años

Como las canas suelen aparecer con mayor frecuencia después de los 40 o 50 años de edad, muchas personas en esta etapa de su vida buscan emplear tintes para cubrirlas sin dañar demasiado su cabello, y de paso aprovechar para rejuvenecer su rostro.

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Esto es posible si eligen los colores adecuados, que permitan que sus rasgos se suavicen, que sus caras se vean más luminosas, y que su cabello blanco sea cubierto completamente. De acuerdo con expertos, uno de los principales consejos es no elegir tonos demasiado oscuros que tienden a endurecer las facciones.

Los rubios pueden ayudar a disimular las canas y a rejuvencer el rostro|Pinterest

Aunque muchos pudieran pensar lo contrario, los rubios son tintes especiales que sí pueden cubrir las canas de manera perfecta. Además, una de sus ventajas es que el crecimiento de la raíz no será demasiado evidente, en el caso de las personas cuya cabellera es casi por completo gris o blanca.

Dentro de los mejores tintes para cubrir esta marca de la edad se encuentran los tonos rubios miel, el rubio beige y el rubio cenizo, sin que importe demasiado la marca que se elija. Por otro lado, los castaños claros también representan una buena opción, especiamente si son cafés chocolates o dorados.

Los castaños claros pueden cubrir las canas y al mismo tiempo dar profundidad|Pinterest

El que no exista un contraste demasiado fuerte entre los rubios y castaños con las tonalidades de las canas, ayuda a que se disfracen sin agregar dureza al rostro. Además, los expertos recomiendan usar mascarillas nutritivas, y retocar su raíz cada tres o cuatro semanas.

