3 señales psicológicas que indican que estás sufriendo de fatiga por exceso de empatía

La fatiga por exceso de empatía también se conoce en la psicología clínica como fatiga por compasión o desgaste empático y se presenta como un estado de agotamiento emocional severo que afecta a quienes absorben de manera sistemática el sufrimiento de los demás.

A diferencia del cansancio laboral convencional, este fenómeno altera los circuitos de las neutonas, haciendo que esta capacidad se bloquee por completo.

Generalmente, la fatiga por exceso de empatía se presenta luego de meses de ser el soporte emocional del entorno sin establecer límites saludables, sobrecargándose de cortisol y adrenalina.

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Las 3 señales psicológicas que indican que tienes exceso de empatía

Entumecimiento emocional y apatía repentina

Te descubres sintiéndote diferente, frío o incapaz de conmoverte ante los problemas, tristezas o crisis de las personas que te rodean, incluso de tus seres más cercanos.

Las señales psicológicas que tiene el exceso de empatía|Pexels: cottonbro studio

Este es un síntoma psicológico clásico de saturación del sistema nervioso. Cuando tu cerebro ha procesado un exceso de drama o dolor ajeno, los receptores de dopamina y oxitocina disminuyen su sensibilidad.

El entumecimiento actúa como un "fusible psicológico" que se apaga automáticamente para impedir que sigas absorbiendo estímulos estresantes que ya no puedes gestionar.

Irritabilidad crónica y resentimiento hacia quienes piden tu ayuda

Si experimentas accesos de mal humor, frustración o enojo silencioso cada vez que un amigo, familiar o compañero se acerca a contarte sus problemas o a buscar tu consejo.

La empatía en exceso puede tener repercusiones negativas|Pexels: Ron Lach

El resentimiento surge como una respuesta incosciente ante la falta de límites personales. Tu mente identifica las demandas afectivas de los demás como una amenaza directa a tus reservas de energía remanentes.

Al sentir que tus propias necesidades de contención están siendo ignoradas, el cerebro activa la amígdala, transformando la culpa de no poder ayudar en una respuesta de ira o frustración.

Ansiedad por hipervigilancia y sensación de desesperanza

Si desarrollas una preocupación obsesiva por el bienestar de los demás, acompañada de una visión profundamente pesimista del futuro y la creencia arraigada de que, por más que te esfuerces, nada de lo que hagas será suficiente para aliviar el dolor del entorno.

