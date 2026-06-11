El truco de jardinería para cuando tus plantas de romero se hacen amarillas

Las plantas de romero son una gran alternativa para tener en casa, ya que aprovechas sus aromas en la cocina y al ahuyentar a ciertos insectos de tu hogar. Pero para tener ese efecto es importante cuidarlas correctamente para que sobrevivan por más tiempo con su fragancia exquisita.

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Muchos han experimentado que sus hojas se hagan amarillas; dicha situación tiene una importante solución. Es así que te detallaremos cómo lo puedes arreglar con un truco de jardinería.

¿Qué hacer cuando el romero se hace amarillo?

En un portal especializado en plantas, se describe que las plantas de romero que se hacen amarillas se deben a que el ejemplar está teniendo un exceso de riego o que no cuenta con un drenaje óptimo, generando que dicha coloración empiece en la base y suba a las puntas.

Otra razón que lo genera es que no recibe suficiente luz o que su tierra está muy compacta, por lo que no sale el agua que se usa para regar. El truco de jardinería para atender la situación consiste en que, al regar, verifiques que el agua salga correctamente de la superficie, además de cambiar el sustrato por uno más suelto y que se coloque en un espacio con mayor sol.

Por otro lado, si al hacer los pasos mencionados anteriormente, el problema persiste, posiblemente sea causado por hongos, por lo que debemos desechar las zonas afectadas, además de emplear un fungicida para la planta. Una última opción que podría ser es la pudrición de raíces; para ello hay que quitar las dañadas para pasar a tierra seca.

¿Cómo cuidar la planta de romero?

Considerando lo anterior, es importante hacer un correcto cuidado de las plantas de romero, con la finalidad de prevenir sus hojas amarillas. Realiza los siguientes puntos:

Dale luz natural directa; en temporada de mucho sol o calor, disminuye sus tiempos de sol para que no se queme.

Riega a la semana o cuando el sustrato se haya secado completamente.

Dale un sustrato con buen drenaje; para ello puedes usar tierra para cactus en un 70%, y el restante que sea de perlita.

Con el truco de jardinería vas a recuperar tus plantas con facilidad, una alternativa eficaz para que el romero luzca verde y lleno de vida; realiza los tips para evitar problemas.