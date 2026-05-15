4 pasos para cuidar tu planta de Romero, en qué parte de tu casa colocarla y que no se te seque

El romero es una de las plantas más útiles ya que tiene más de una función, una de ellas es que funge como una planta aromática que se ocupa mucho en la cocina, de hecho, aporta mucho sabor a los platos, especialmente si se trata de carnes. Pero, una de sus características principales es que es una especie que se adapta a distintos tipos de clima, es por ello que aquí te diremos en qué parte de tu casa debe colocarse y 4 pasos que debes seguir para cuidarla y que no se te seque.

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4 pasos para cuidar tu romero y que no se te seque

No regar en exceso

Uno de los consejos primordiales para que el romero no se seque es no regar en exceso; esta planta es una especie que se adapta a climas secos, la cual no tolera la humedad entonces, cuando se les echa bastante agua, esta se puede ver afectada sin que al inicio se vean señales visibles en un área de este arbusto.

El tipo de tierra también es pieza clave

Es importante elegir muy bien cuál es el tipo de tierra que se cultiva en el romero, este influye mucho en la salud de la planta. Si se adquiere tierra con una mala capacidad de drenaje, esta retiene mucha humedad, por lo que se incrementa el problema en sus raíces; entonces, lo que se recomienda es comprar un sustrato que drene bien el líquido vital, que sea ligero y aireado; pero, sobre todo, que evacúe el exceso de agua de manera fácil.

El romero necesita luz solar

Debes tener en cuenta que, el romero necesita estar expuesto a la luz solar, con ello, tu planta podrá crecer con fuerza. Es importante mencionar que, esta especie no se adapta tan bien a la sombra o espacios que están poco iluminados; entonces, cuando no tiene suficiente iluminación, se alargan más de la cuenta, es aquí donde la planta comienza a perder su aspecto, su densidad y se hace pequeño.

Debes podarlo con regularidad

Otro de los consejos que son muy efectivos para cuidar el romero es que se pode de manera regular, con ello esta planta se mantendrá saludable. Puede llevar a cabo este proceso cuando sus ramas crezcan, esto fomentará un crecimiento más denso y además evitará que tu planta se vea leñosa.

Se recomienda que el romero se pode a finales del invierno o a inicios de la primavera, ya que en esta estación del año se lleva a cabo el nuevo crecimiento de dicha especie.

¿Dónde colocar el romero para que pueda crecer y que no se seque?

De acuerdo con el Feng Shui, el romero debe estar en la puerta principal en el recibidor de tu casa ya que es el punto en donde entra la energía, de hecho, la especie actúa como una barrera invisible de protección, también neutraliza lo que pueda llegar de la calle e invita a calmar desde el primer paso, por lo que, la maceta tiene que estar limpia y estable.

