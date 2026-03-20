El truco de manicure para que se vea caro sin esfuerzo

Un manicure bien hecho puede lucir elegante y caro sin aplicar demasiados productos, invertir mucho dinero o pasar horas en el salón de belleza. Esto siempre y cuando se sigan los consejos de los expertos, quienes revelan cuáles son los diseños ideales para un estilo "Old Money".

Para conseguir este look tenemos que enfocarnos en todas las manos y asegurarnos de que luzcan impecables, saludables y pulidas. Es necesario tomar en cuenta el color de la piel para así evitar elegir esmaltes que la apaguen, y preferir aquellos tonos que contrastan o complementan.

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Con este truco el manicure se ve caro sin esfuerzo

El truco maestro es denominado "la regla del tono de piel" y crea un efecto lujoso y unas manos visualmente pulidas. Se recomienda que el esmalte se elija en colores nude y un tono más claro o uno más oscuro que el color de la tez de la persona.

Los colores nude en las uñas lucen elegantes y femeninos|Pinterest

Esto ayudará a que los dedos se alarguen visualmente y también dará un acabado extremadamente limpio y sofisticado. Antes de colocar el esmalte en las uñas, se requiere de un procedimiento que limpiara de impurezas las manos.

Como primer paso, tomaremos un palito de naranja y empujaremos ligeramente la cutícula hacia atrás. También debemos colocar aceite especial para cutículas para humectarlas adecuadamente y evitar los pellejos en los dedos.

La limpieza de la cutícula es la base de una manicura de calidad|Pinterest

Hay que recordar que esta zona de la uña será el marco de todo el manicure, por lo que debe estar prolija, limpia y saludable, tal y como si hubiéramos acudido a un salón de belleza profesional.

Las uñas nude en tonos oscuros pueden lucir elegantes|Pinterest

Al aplicar el esmalte, necesitamos que las capas de producto sean muy finas y solo aplicar un par para unificar el tono y evitar que se vea demasiado grueso, ya que esto le quita elegancia. Para un acabado estelar hay que colocar un esmalte brilloso con efecto glossy, esto hará que brillen los dedos, y también que la superficie quede lisa.

