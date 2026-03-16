El truco de maquillaje que usan los maquillistas para iluminar el rostro

Iluminar el rostro es uno de los procesos más importantes del maquillaje, ya que este debe lucir radiante para poder brindar a la tez un aspecto rejuvenecido y de rostro despierto, sin perder la pulcritud.

Para conseguir este resultado, los maquillistas profesionales tienen un truco infalible que hoy te presentaremos paso a paso. Se trata de una serie de consejos que te ayudarán a estra alineada con las tendencias de 2026, sin dejar a un lado la rutina que ya tienes.

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El truco infalible de los maquillistas para iluminar el rostro

Preparación del rostro

Es el paso más importante y el primero a poner en práctica. Para que el resto de nuestro look no tenga resequedad o imperfecciones que resalten a la luz, la piel debe estar completamente hidratada con una crema o con un sérum especial.

El truco más importante del maquillaje glowy es la preparación de la piel|Pinterest

Algunos profesionales aplican un poco de iluminador en estos productos base para dar un toque glowy a la piel desde el comienzo.

Iluminación estratégica

Se consigue aplicando iluminador en algunas zonas del rostro, preferentemente en los puntos altos, en los que el producto reflejará mejor.

Algunos de los puntos clave en los que se debe aplicar iluminador|Pinterest

En los pómulos debemos elegir resaltar la parte superior, preferentemente formando una V invertida que va hacia la sien. En el lagrimal podemos colocar un punto de luz que nos ayude a abrir la mirada, mientras que en los labios el brillo se pone en el arco de Cupido.

Técnica sándwich

Para garantizar la duración del maquillaje, los profesionales aplican un poco de fijador entre cada capa colocada; así podemos asegurarnos de que nada se moverá de su sitio durante varias horas.

Aplicar fijador entre cada capa de maquillaje ayuda a que dure más|Pinterest

También se nos indica que las técnicas de arrastrar los productos no harán que el look luzca natural, por lo que es preferible aplicar todo a pequeños toques y siempre llevar un procedimiento adecuado, dependiendo de nuestro tipo de piel.

Por ejemplo, en rostros de piel grasa, se deben evitar los iluminadores con partículas muy grandes, así como la zona T, en donde ya existe un brillo natural por el tipo de tez.

