Los frascos de mayonesa, de la marca que consumas, pueden tener una segunda vida después de terminar con su consistencia, ya que existen 7 ideas para reutilizar que ni te imaginas. Uno de ellos, y que tal vez menos esperes, es que puede suplir hasta tu licuadora. Este es el objeto de cocina que puede servir para organizar tu hogar.

De acuerdo con un artículo del portal Directo al paladar, los frascos de mayonesa son un tesoro que muy pocas personas han descubierto, ya que se les puede dar otro uso una vez terminado con su contenido, ideas que pueden sacarte de un apuro, sobre todo a la hora de cocinar. Estas son las 5 maneras prácticas para reciclar las latas de atún y volverlas algo útil en tu casa: te encantará:

Las 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa

1. Vaso de licuadora: Si el vaso de tu licuadora se te cayó y rompió, no te preocupes, puedes sustituirlo con un frasco de mayonesa.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

2. Recipiente: El frasco de la mayonesa puede tener otro uso y ese es el de almacenamiento de caldos o salsas.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

3. Germinador: El frasco puede ser ideal para germinar semillas de cualquier planta. Una buena opción si a tus hijos les encargaron este proyecto en la escuela.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

4. Portalápices: Para ello, debes adornarlos para darles una nueva vista y comenzar a guardar útiles escolares, como plumas, lápices y hasta tijeras.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

5. Alcancía. Sella bien el frasco con su tapa, donde le harás una pequeña ranura para que funja como tu guardadito.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

6. Lámpara decorativa: Coloca en el interior luces LED para tener una lámpara pequeña decorativa, ya que, debido a su baja intensidad, no será muy buena aliada para acompañarte en las noches oscuras.

Ni te imaginas: 7 ideas para reutilizar los frascos de mayonesa (hasta para poner en la licuadora)|Pinterest

7. Guardar especias: El frasco de mayonesa será tu nuevo aliado en la cocina, ya que puede servir para guardar especias, sal, azúcar o hierbas secas. Cabe mencionar que, para ello, deberás lavar muy bien el recipiente, para evitar que queden residuos del producto.