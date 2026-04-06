El truco de sombras para párpados caídos que sí funciona

Las sombras son ideales para complementar cualquier look de maquillaje, aunque en ojos con párpados caídos pueden ser difíciles de aplicar, ya que al abrirlos se pierden entre los pliegues de piel.

Es por ello que hoy te presentamos un truco que es puesto en marcha por expertos para que puedas aplicar diferentes colores sin que sean ocultados por el párpado superior. La estrategia es simple y sirve también en ojos con párpado encapotado.

Romances en la playa e intoxicaciones que arruinaron el viaje: conductores de Venga La Alegría recuerdan sus mejores vacaciones

¿Cómo maquillar con sombras los párpados caídos?

El truco definitivo para aplicar sombras en párpados caídos que ha sido empleado por maquillistas profesionales desde siempre es el de crear una "cuenca falsa" y maquillar el ojo mientras está abierto.

Este método funciona perfectamente porque en este tipo de ojos, el pliegue natural de la piel suele ocultar al párpado móvil, parcial o totalmente. Para obtener un look perfecto puedes seguir los siguientes pasos:

Para aplicar sombras en párpados caídos, se debe crear una “cuenca falsa”|Pinterest

Maquíllate mirando de frente al espejo, trata de mantener los ojos abiertos y relajados sin levantar las cejas.

Identifica en dónde se encuentra el exceso de piel que cae sobre tu párpado movil y crea una nueva cuenca con una sombra café o mate de tono medio y una brocha difuminadora pequeña.

La línea que vas a marcar debe colocarse justo por encima del pliegue natural, sobre el hueso de la ceja. Después, tendrás que difuminar la sombra en círculos y hacia arriba, dejando un espacio limpio debajo de las cejas.

Las sombras pueden ayudar a disminuir visualmente los párpados caídos|Pinterest

La cuenca falsa deberá unirse con la esquina exterior de tus pestañas, creando una forma de "V" inclinada hacia la sien para poder levantar el ojo.

En el párpado móvil deberás aplicar una sombra más clara, ya sea mate o satinada, para dar luz y sensación de amplitud. Este truco funciona porque crea una profundidad artificial en la que el párpado parece más firme.

Finaliza el look con una máscara de pestañas que aplicarás en las superiores e inferiores y un toque de iluminador en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja.

