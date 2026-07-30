Ni 15 ni 17 grados: el truco con el ventilador que enfría la casa más rápido

El ventilador suele ser un gran aliado durante los días de calor, aunque muchas veces no se aprovecha todo su potencial para refrescar los ambientes. Con algunos trucos simples, es posible mejorar su funcionamiento sin necesidad de aumentar la potencia ni gastar más energía.

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La ubicación del aparato y la forma en la que se utiliza puede marcar una gran diferencia a la hora de reducir la sensación térmica dentro del hogar. Estos pequeños ajustes permiten favorecer la circulación del aire y conseguir espacios más frescos de manera rápida y eficiente.

¿Cómo enfriar tus ambientes usando un ventilador?

El ventilador puede convertirse en un gran aliado para combatir las altas temperaturas, pero colocarlo de cualquier manera no siempre garantiza el mejor resultado. Existen algunos trucos que permiten mejorar la circulación del aire dentro del hogar y conseguir ambientes más frescos sin depender únicamente del aire acondicionado.

Una de las técnicas más utilizadas consiste en aprovechar la ventilación cruzada mediante dos ventiladores ubicados de forma estratégica. Para aplicarla, se coloca uno de los aparatos cerca de una ventana apuntando hacia afuera, con el objetivo de expulsar el aire caliente acumulado, mientras que el otro se ubica en una abertura opuesta para favorecer la entrada de aire más fresco.

Además, es recomendable utilizar este método durante las horas más frescas del día, como la noche o la mañana, cuando la temperatura exterior permite renovar el aire del interior de la vivienda. Durante los momentos de mayor calor, introducir aire caliente puede reducir la efectividad del truco.

Aunque los ventiladores no bajan por sí solos las temperatura de una habitación como lo hace el aire acondicionado, sí pueden mejorar la sensación térmica al favorecer el movimiento del aire. Por eso, la ubicación y la estrategia de uso son claves para aprovechar al máximo su funcionamiento.