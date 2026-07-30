Los 3 cortes de pelo francés que aportan estilo y te hacen ver más joven

Si buscas un cambio de imagen que aporten juventud, los 3 cortes de pelo francés que más recomiendan los estilistas son el corte con fleco cortina, el corte con capas marcadas y el long bob con fleco abierto. Todos comparten una característica: crean movimiento alrededor del rostro, aportan volumen donde se necesita y ofrecen un efecto rejuvenecedor sin requerir un peinado demasiado elaborado.

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La estética francesa se ha convertido en una de las grandes referencias de la peluquería internacional gracias a su filosofía de "menos es más". El objetivo no es lograr un acabado perfecto, sino una melena con textura, brillo y un aspecto natural que se adapte fácilmente al estilo de vida diario.

¿Cuáles son los 3 mejores cortes de pelo francés para rejuvenecer el rostro?

Los peluqueros coinciden en que estos estilos favorecen a diferentes tipos de cabello y pueden adaptarse según la forma del rostro.



Corte de cabello con fleco cortina: el fleco cortina, abierto en el centro y ligeramente más largo hacia los lados, enmarca el rostro con suavidad y ayuda a disimular líneas de expresión en la frente. Además, aporta movimiento y combina tanto con melenas largas como con cortes de media melena.

Corte de cabello con capas marcadas: este estilo incorpora capas estratégicas que crean volumen y textura sin perder longitud. Es ideal para quienes desean una melena con más cuerpo y dinamismo, ya que evita el efecto pesado y aporta una imagen más fresca y juvenil.

Long bob con fleco abierto: el long bob a la altura de la clavícula, acompañado de un fleco abierto, es uno de los cortes más versátiles de la tendencia francesa. Estiliza el cuello, suaviza los rasgos y puede llevarse liso, con ondas suaves o con la textura natural del cabello.

El estilista británico Sam McKnight, reconocido por su trabajo en editoriales de moda internacionales, ha destacado en diversas ocasiones que los cortes inspirados en el estilo parisino priorizan el movimiento natural y la facilidad de peinado. Estos dos aspectos contribuyen a una apariencia más relajada y actual.

Por su parte, el peluquero francés David Mallett, con salones en París y Nueva York, señala que un buen corte debe adaptarse a la textura natural del cabello para que la melena conserve movimiento sin depender de herramientas de calor todos los días.

¿Por qué los cortes franceses siguen siendo una de las mayores tendencias?

Más allá de la moda, estos cortes se mantienen vigentes porque combinan elegancia, practicidad y un efecto visual que favorece a mujeres de distintas edades. Estas son sus principales ventajas:



Movimiento natural: las capas y los flequillos ligeros evitan que el cabello se vea rígido o sin vida.

las capas y los flequillos ligeros evitan que el cabello se vea rígido o sin vida. Efecto rejuvenecedor: los mechones que enmarcan el rostro suavizan las facciones y aportan luminosidad.

los mechones que enmarcan el rostro suavizan las facciones y aportan luminosidad. Fácil mantenimiento: conservan su forma incluso cuando el cabello crece, por lo que requieren menos visitas al salón.

conservan su forma incluso cuando el cabello crece, por lo que requieren menos visitas al salón. Versatilidad: funcionan en cabellos lisos, ondulados e incluso ligeramente rizados, adaptándose a diferentes estilos de peinado.

funcionan en cabellos lisos, ondulados e incluso ligeramente rizados, adaptándose a diferentes estilos de peinado. Acabado elegante: el aspecto desenfadado propio del estilo francés transmite sofisticación sin parecer excesivamente elaborado.

La revista especializada Vogue Paris y Elle France han señalado en repetidas ocasiones que los cortes con flequillos ligeros y capas estratégicas forman parte de la esencia del estilo parisino por su capacidad para realzar la belleza natural sin transformaciones radicales. Además, la peluquera Delphine Courteille (referente de la peluquería francesa) explica que el secreto de estos looks está en trabajar la textura del cabello y no solo la longitud, logrando que la melena tenga movimiento incluso cuando se seca al aire.