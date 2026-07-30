Cómo sellar la base de maquillaje sin que el rostro se vea acartonado: Consejos clave

No hay dudas de que el maquillaje es un gran aliado de la belleza. Esto se debe a que estamos ante una herramienta muy versátil y que puede elevar nuestra imagen a cualquier hora y en toda ocasión, con o sin experiencia en su utilización.

¿Fue víctima de fraude? ¡Irina Baeva pone fin a los rumores!

Los cosméticos ayudan a corregir o difuminar imperfecciones, permiten resaltar la mirada y darle cierto protagonismo a nuestras facciones. Además, las técnicas y trucos que acompañan al mundo del maquillaje logran efectos increíbles por lo que dominarlos es toda una virtud.

Maquillaje acartonado

Más allá de las bondades del maquillaje y los beneficios que ofrecen los cosméticos para nuestra imagen, existen ocasiones en que tras aplicarlo podemos ver un efecto acartonado, es decir con una textura similar a la del cartón.

Los expertos en belleza remarcan que esto se debe principalmente a la falta de hidratación previa de nuestra piel, motivo por el cual esta absorbe el agua de los productos que utilizamos y deja solo los pigmentos secos acumulados en los poros y líneas de expresión de nuestro rostro.

Por otro lado, se debe de tener en cuenta si estamos haciendo un uso excesivo de cosméticos, especialmente de bases de alta cobertura o polvos compactos. La advertencia en este sentido es que se produce una acumulación de capas sin difuminar correctamente que terminan frustrando nuestro objetivo de vernos bien.

¿Cómo sellar la base de maquillaje?

Tras lo señalado, y con la finalidad de hallarle solución, diversas fuentes bibliográficas relacionadas con el maquillaje remarcan que la clave está en preparar e hidratar bien la piel, sellar con poca cantidad de polvo suelto y fijar con una bruma hidratante.

En este punto, se puede seguir el siguiente paso a paso para lograr sellar la base de nuestro maquillaje e impedir perder luminosidad y esa textura acartonada:

Prepara la piel antes del maquillaje

Hidratación ligera pero profunda: Usa una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y deja que se absorba por completo (2-3 minutos) antes de aplicar la base. Exfoliación regular: Eliminar las células muertas previene que el polvo se acumule en las zonas secas o con textura.

Elige el polvo adecuado

Polvos sueltos traslúcidos: Son la mejor opción para un acabado natural y liviano. Al ser superfinos, no aportan cobertura extra ni peso.

Evita los polvos compactos pesados: Tienen mayor pigmentación y densidad, lo que aumenta la posibilidad de un efecto "máscara" o acartonado.

Fórmulas hidratantes o microfinas: Busca polvos con ingredientes como ácido hialurónico o partículas reflectantes de luz de grano ultra fino.

Aplica solo donde sea necesario (Sellado Selectivo)

Zona T (frente, nariz y mentón): Aplica una capa ligera porque suele acumular mayor oleosidad. Ojeras y pliegues: Retira primero el exceso de corrector acumulado en las líneas de expresión con una esponja o dedo antes de aplicar una cantidad mínima de polvo. Mejillas / Zonas secas: Si tienes piel mixta o seca, deja las mejillas sin sellar para mantener el resplandor natural (glow) de la base.

El paso final indispensable: Setting Spray