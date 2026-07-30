Cuál es el ejercicio más completo para entrenar el core y tener un abdomen de acero

Si buscas un ejercicio eficaz para desarrollar un core fuerte y un abdomen firme, la plancha lateral es una de las mejores opciones. A diferencia de los abdominales tradicionales, este movimiento isométrico trabaja de forma integral la musculatura del tronco, favorece el equilibrio y ayuda a estabilizar la columna vertebral: aspectos fundamentales tanto para el rendimiento deportivo como para las actividades cotidianas.

¿Fue víctima de fraude? ¡Irina Baeva pone fin a los rumores!

El fortalecimiento del core no solo tiene un objetivo estético. Los especialistas señalan que esta zona del cuerpo funciona como el centro de estabilidad desde el que se originan la mayoría de los movimientos.

Un core fuerte puede contribuir a mejorar la postura, disminuir el riesgo de lesiones y optimizar el desempeño en disciplinas como el yoga, el running, el ciclismo o el entrenamiento con pesas. Esta es la manera de hacer la plancha lateral.

¿Por qué la plancha lateral es el mejor ejercicio para fortalecer el core?

La plancha lateral consiste en mantener el cuerpo alineado, apoyándose sobre un antebrazo y el lateral del pie, mientras se elevan las caderas para formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Estos son sus principales beneficios:



Fortalece los oblicuos: trabaja intensamente los músculos laterales del abdomen, fundamentales para la estabilidad del tronco.

trabaja intensamente los músculos laterales del abdomen, fundamentales para la estabilidad del tronco. Activa el core profundo: estimula el músculo transverso abdominal, considerado el "corsé natural" del cuerpo.

estimula el músculo transverso abdominal, considerado el "corsé natural" del cuerpo. Mejora el equilibrio: obliga al organismo a mantener una postura estable, favoreciendo la coordinación.

obliga al organismo a mantener una postura estable, favoreciendo la coordinación. Protege la zona lumbar: al fortalecer la musculatura estabilizadora, contribuye a reducir la sobrecarga en la espalda baja.

al fortalecer la musculatura estabilizadora, contribuye a reducir la sobrecarga en la espalda baja. Trabaja varios grupos musculares: además del abdomen, involucra glúteos, hombros y músculos de la cadera.

El American Council on Exercise (ACE) destaca que las variantes de plancha son algunos de los ejercicios más efectivos para mejorar la estabilidad del tronco sin generar un exceso de presión sobre la columna. Pero siempre se deben realizar con una técnica adecuada.

Por su parte, el fisioterapeuta Stuart McGill, profesor emérito de la Universidad de Waterloo y uno de los mayores referentes mundiales en salud de la columna, ha señalado que la plancha lateral es uno de los ejercicios más recomendables para desarrollar resistencia muscular y estabilidad lumbar. Al fortalecer el core, se minimiza el riesgo de movimientos lesivos.

¿Cómo hacer correctamente el ejercicio de la plancha lateral para obtener mejores resultados?

La técnica es fundamental para aprovechar todos los beneficios del ejercicio y evitar compensaciones.



Apoya el antebrazo directamente debajo del hombro: esto proporciona una base estable y protege la articulación. Mantén el cuerpo completamente alineado: la cabeza, el tronco y las piernas deben formar una línea recta. Eleva las caderas: evita que desciendan durante el ejercicio para mantener la activación del core. Contrae el abdomen y los glúteos: esta acción mejora la estabilidad y evita arquear la zona lumbar. Respira de forma constante: no contengas la respiración mientras sostienes la postura.

Para quienes comienzan, los entrenadores aconsejan mantener la posición entre 20 y 30 segundos por lado, realizando de 2 a 3 series. A medida que aumenta la fuerza, el tiempo puede incrementarse progresivamente hasta los 45 o 60 segundos.

La instructora de yoga Adriene Mishler, creadora de Yoga With Adriene, suele incorporar este ejercicio en sus secuencias porque considera que fortalece el cuerpo de forma equilibrada y mejora la conciencia corporal sin necesidad de equipamiento. En definitiva, combinada con una alimentación equilibrada y una rutina de actividad física constante, la plancha lateral puede ser una gran aliada para quienes buscan un abdomen más firme y un mejor rendimiento físico.