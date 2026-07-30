¿Paola Dalay y José a Eduardo Derbez se han separado? Estas podrían ser las señales

En las últimas horas el matrimonio entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha ganado los titulares luego de que la influencer realizara ciertas acciones que revelarían que actualmente no atraviesan un buen momento e incluso se podría especular que ya están separados, esto se especula tras una serie de declaraciones que hiciera la creadora de contenido Chacmonic.

Según Chacmonic quien se ha destacado en redes sociales por acertar en algunos temas del mundo del espectáculo mexicano, actualmente hay señales que indicarían que Dalay y Derbez se mantienen distantes, ya que Paola había eliminado varias fotografías de sus redes sociales donde aparece con su pareja, asimismo, ha compartido imágenes donde se le ve desayunando sola e incluso cuando realiza sus lives o videos donde sus seguidores se preguntan por José Eduardo ella omite en responder.

Por otro lado, se ha revelado que Paola Dalay habría tomado estas acciones debido a que se especula que hay una tercera persona que podría estar interviniendo en su unión y la cual trabaja junto con el hijo de Victoria Ruffo.

Aunque todo ha comenzado a crecer como especulaciones, es cierto que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una crisis como familia, incluso a los dos se les vio juntos y unidos en la fiesta de dos años de su hija Tessa, la cual fue realizada a principios de julio, incluso ambos compartieron material de cómo se vivió ese día especial.

¿Quién es la supuesta amante de José Eduardo Derbez?

Uno de los rumores que más llamó la atención de esta supuesta separación es que se habla de una tercera persona, de acuerdo con Chacmonic, algunos seguidores del actor han notado que existe una química entre él y una colaboradora que participa en el programa Mixologando, proyecto del actor.

Según lo que ha circulado es que la cercanía entre la colaboradora y José Eduardo es evidente pero no se han dado pruebas de que exista más que una relación de trabajo. Sin embargo, lo que también ha llamado la atención es que hace unos días Paola Dalay fue la invitada de su pareja a su programa pero no ha salido a la luz, por lo que ahora que le han cuestionado a Daly cuándo saldrá, ella ha respondido que nos sabe y hasta cree que nunca saldrá, respuesta que según internautas demostraran que hay enojo.

¿Cómo fue la historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron su relación en 2020, luego de conocerse a través de redes sociales. Con el paso de los años consolidaron su romance, en 2024 anunciaron la llegada de su primera hija Tessa, durante ese tiempo y hasta hace unos días ambos compartían momentos de su vida como pareja y padres.