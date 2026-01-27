Así debes maquillar los labios finos para darle más volumen

No caben dudas de que el maquillaje es uno de los grandes aliados a la hora de lucir nuestras facciones. Con buenas técnicas es que se pueden potenciar rasgos, equilibrar proporciones y transformar tus looks.

Si no centramos en los labios pues hay unas técnicas que nos ayudan a engrosar aquellos que son muy finos. La clave es que utilizar tonos concretos te puede dar volumen y jugosidad.

Para lograr el objetivo se debe jugar con la luz, color y definición para que parezcan más carnosos de forma natural. Además, ten en cuenta que los voluminizadores de labios tienen mayor efecto si se complementa con una buena técnica.

¿Cómo engrosar los labios con maquillaje?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay colores que son favorecedores como los tonos nude cálidos, rosados, melocotón y marrones suaves con subtono rosado aportan volumen visual. También puedes optar por los brillantes o satinados.

Por otro lado, debes evitar aquellos que hacen que se vean más finos como los tonos muy oscuros, los mates extremos y los colores fríos y muy intensos.

El paso a paso es el siguiente:

Preparación: exfoliación e hidratación labial

El primer paso es tener un labio liso e hidratado. Te recomendamos una exfoliación suave y un bálsamo. El labio seo nunca se va a ver voluminoso.

Elige los tonos correctos.|Canva

Cómo perfilar para dar volumen

Tienes que elegir un perfilador que tenga el mismo tono del labio o apenas un poco más oscuro. Debes perfilar por fuera del contorno natural sobre todo en el centro del labio superior e inferior.

Aplicación del labial

Cuando apliques el labial debes hacerlo desde el centro hacia afuera. De esta manera vas a concentrar el color y la luz en la parte más carnosa del labio. Por último, ten en cuenta que los acabados satinados y gloss para dar volumen.

Gloss, iluminador y efecto volumen

El último paso consiste en toque de gloss transparente o que tenga efecto volumen en el centro del labio inferior y superior para crea un efecto ‘plump’ inmediato. Agrega un punto de iluminador muy sutil en el arco de cupido.

Uno de los consejos imprescindibles es iluminar estratégicamente el centro del labio y respetar las comisuras.

