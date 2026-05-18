3 trucos sencillos para que tu cabello fino gane volumen y fuerza

El cuidado del cabello ya no solo apunta a tener un corte en tendencia y un peinado que se amolde al estilo de indumentaria que utilizamos. Muchos de los productos y técnicas que se emplean buscan mantener el pelo sano y que crezca adecuadamente.

Noticias Tabasco del 17 de mayo 2026

En este punto hay que entender que no todos los cabellos son iguales y que son diferentes los factores que influyen en todo lo relacionado a su cuidado y estética. En esta oportunidad, la mirada se posa en quienes tienen cabello fino y en la necesidad de darle volumen y reforzar su crecimiento.

¿El cabello pierde fuerza?

El cabello, y no solo el fino, puede perder fuerza para crecer, y es un proceso completamente normal pero influenciado por varios factores. En el ámbito capilar, esto se conoce generalmente como miniaturización del folículo piloso o debilitamiento capilar.

Desde la clínica Inderma (España) afirman que esta situación en muchas ocasiones ocurre de forma progresiva y pasa desapercibida hasta que la densidad del cabello comienza a disminuir de forma visible. Además, remarcan que el cabello fino puede tener múltiples causas y no siempre significa lo mismo.

¿Cómo dar volumen al cabello fino?

Más allá de que los expertos advierten que cuando estos cambios se mantienen en el tiempo pueden ser una señal de que el folículo piloso está debilitándose, resulta importante poder identificarlas de forma temprana para poder actuar antes de que la pérdida capilar avance.

En este proceso, existen diferentes alternativas que no solo ayudan a darle fuerza al cabello para que crezca sino que permiten darle volumen a la hora de peinarnos. En el caso puntual de quienes tienen cabello fino, simples cambios en la rutina pueden generar un gran impacto y es por eso que a continuación se detallan 3 trucos sencillos, prácticos y sin complicaciones para darle al pelo ese cuerpo y la fuerza que necesita:

El truco del secado invertido (y el aire frío): La gravedad puede ser la peor enemiga del cabello fino si lo secas de la forma tradicional.



Cómo hacerlo: Cuando te seques el pelo con secador, inclina la cabeza hacia abajo y sécalo completamente boca abajo, usando los dedos para levantar las raíces.

El toque maestro: Justo antes de volver a ponerte de pie, cambia la temperatura del secador a aire frío durante unos 30 segundos. El calor moldea el cabello y abre la cutícula, pero el frío "sella" el peinado y fija ese volumen que acabas de crear desde la raíz.

Cambia la raya de lugar (El "engaño" instantáneo): El cabello tiende a acostumbrarse a una posición. Si llevas la raya en el mismo lugar durante años, el pelo se aplana por pura inercia y peso.



Cómo hacerlo: Si sueles usar la raya al medio, pásala a un lado; si la usas a la izquierda, muévela a la derecha.

Por qué funciona: Al forzar a los folículos pilosos a ir en la dirección opuesta a su caída natural, se genera un levantamiento inmediato en la zona de la coronilla y la frente, creando la ilusión de una melena mucho más densa sin usar un solo producto.

Acondicionador primero, champú después (Lavado inverso): El acondicionador es vital para mantener el cabello fuerte y evitar la rotura, pero en el pelo fino, incluso los productos más ligeros pueden dejar residuos que aportan peso y lo dejan lacio.

