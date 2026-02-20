Los mejores TRUCOS para que tu manicura dure mucho más tiempo

Una de las razones por las cuales el diseño de uñas ha logrado una popularidad interesante en los últimos años radica en la facilidad que estas tienen al momento de su cuidado. No obstante, más allá de las recomendaciones dadas por expertos, existen algunos trucos que pueden hacer que tu manicura dure mucho más tiempo.

La manicura duradera se ha vuelto uno de los detalles a tener en cuenta para el apartado de la moda en este 2026. Y además de contar con una preparación previa a la pintura en tus uñas, la realidad es que existen otros métodos que debes tener en cuenta si deseas que el diseño dure un periodo de tiempo más alargado.

¿Cómo hacer que tu manicura dure más tiempo?

El primer gran truco es utilizar una base protectora tipo coat, misma que es clave al momento de ayudar a que el color se adhiera mucho mejor a tu uña natural. Del mismo modo, no descartes la aplicación de capas finas de esmalte y dejar secar entre 1 y 2 minutos entre cada una de tus uñas para lograr un acabado mucho más uniforme.

No olvides el uso de guantes para limpiar, pues tanto el jabón como los químicos de la casa y el agua caliente son enemigos de la manicura y el diseño de uñas. Del mismo modo, siempre se recomienda hidratar tanto tus manos como tus cutículas todos los días, pues este es el secreto más importante para lucir unas uñas hermosas.

Es fundamental, además, no secar las uñas con ventilador o aire frío, pues este proceso tiende a levantar el esmalte antes de que su fijación esté completa. Por último, pero no menos importante, debes evitar la exposición de tu manicura con el sol en un aspecto prolongado, pues los rayos UV pueden afectar considerablemente el color de tu esmalte.

La importancia de no utilizar tus uñas como herramientas

Entendiendo lo complicado que luce esta situación dadas las actividades cotidianas del hogar, se recomienda evitar despegar stickers, abrir latas o raspar algún producto con tus uñas, pues cada presión innecesaria que estas tengan podría significar que tu manicura sufra daños que pueden ser irreparables.