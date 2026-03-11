Los 4 trucos de maquillaje que usan los profesionales para conseguir el efecto lifting

Los profesionales del maquillaje tienen diferentes trucos para conseguir looks que den más armonía al rostro, uno de ellos es el efecto lifting, que da la sensación de una piel tersa, ojos elevados y un rostro juvenil.

Hoy te presentamos algunos de estos consejos para conseguir un maquillaje como recién salido del salón de belleza. Además de los errores comunes que puedes cometer y qué hacer para evitarlos.

Los trucos de profesionales para conseguir el efecto lifting

Para conseguir el efecto lifting de forma sencilla se requieren los productos de la rutina de maquillaje habitual, aunque el truco está en aplicarlos en líneas diagonales con dirección a las sienes. Generalmente, los pasos que consigun este look son:

Corrector

El error común es aplicarlo en forma de triángulo en las ojeras, pero esto suele agregar pesadez al rostro. Se recomienda aplicar un punto de producto en el lagrimal y el otro en la comisura externa del ojo para después difuminar hacia la sien y así levantar la mirada.

Un consejo extra es colocar puntos en las comisuras de los labios y en las aletas de la nariz, igualmente extendiendo hacia arriba.

En el efecto lifting, el corrector no se aplica en las ojeras|Pexels: DS stories

Rubor elevado

Para el efecto lifting se debe evitar la aplicación en las manzanas y preferir una zona por encima de las mismas. En la parte superior del pómilo, cerca de las ojeras, y difuminarlo hacia la línea del cabello.

Contorno

Nos ayudará a esculpir y elevar las facciones, se debe aplicar justo encima del hueso del pómulo y difuminarse hacia arriba. En la mandíbula podrá trazarse una línea suave a lo largo del hueso y difuminarse hacia el cuello para dar ángulo al rostro.

El contorno en el efecto lifting ayuda a dar ángulos al rostro|Pexels: Laura Garcia

Foxy eyes

Con esta técnica la mirada tendrá un aspecto más juvenil. Se consigue con un estilo cat eye o delineado alado que siga la linea de las pestañas y se eleve hacia la sien. En el caso de las cejas, estas deben ser peinadas hacia arriba.

Los foxy eyes levantan la mirada y dan un aspecto juvenil al rostro|Pinterest

El resto del rostro puede maquillarse con texturas ligeras que dejen un acabado brilloso, así la piel lucirá más joven y fresca.