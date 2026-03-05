Los 3 trucos para reparar un agujero en la pared sin llamar a un profesional

Actualmente, parece que dejamos la mayoría de las respuestas de nuestros interrogantes en manos de la Inteligencia Artificial (IA). Es que esta tecnología en auge analiza grandes bases de datos, en poco tiempo y ajusta sus respuestas a nuestras preferencias y contexto.

Noticias Estado De México del 3 de marzo 2026

El mantenimiento del hogar se encuentra entre las consultas más comunes y esta IA afirma que “es fundamental no solo para preservar el valor financiero de tu propiedad, sino también para garantizar la seguridad y funcionalidad de los espacios que habitas”. La respuesta pertenece a la aplicación Gemini que puede ayudar muchos ante ciertos inconvenientes que tengamos puertas adentro.

La importancia del mantenimiento del hogar

Gemini señala que “atender pequeñas averías de forma preventiva —como limpiar canaletas, revisar instalaciones eléctricas o sellar filtraciones— evita que se conviertan en reparaciones costosas y estructurales a largo plazo”. La IA añade que “una casa bien cuidada funciona de manera más eficiente, lo que se traduce en un ahorro significativo de energía y recursos, protegiendo tu inversión más importante”.

Sin embargo, más allá de lo económico, Gemini remarca que un mantenimiento constante impacta directamente en tu calidad de vida y bienestar emocional. Por lo tanto, al prevenir problemas como la humedad o el mal funcionamiento de sistemas básicos, “aseguras un refugio saludable y acogedor, permitiéndote disfrutar plenamente de tu hogar sin las preocupaciones constantes que genera el descuido”.

¿Cómo reparar un agujero en la pared?

Tras lo señalado anteriormente, Gemini fue consultado sobre cómo reparar un agujero en la pared sin la necesidad de solicitar los servicios de un profesional. Esta tecnología respondió que “es una de esas tareas que parecen intimidantes, pero que en realidad puedes resolver en unos minutos con cosas que probablemente ya tienes o que son muy baratas”.

La Inteligencia Artificial desarrollada por Google no solo dio las apreciaciones anteriores sino que dio a conocer 3 trucos infalibles según el tamaño del desastre:

El truco de la pasta de dientes (agujeros de clavos): Si solo quieres tapar esos pequeños agujeros que quedan después de quitar un cuadro y no quieres comprar materiales de construcción, la pasta de dientes es tu mejor amiga.



Cómo hacerlo: Usa una pasta de dientes blanca (no en gel). Aplica una pequeña cantidad en el agujero con el dedo o un palillo. Pásale una tarjeta de plástico vieja para nivelar la superficie y deja secar.

Ideal para: Inquilinos que necesitan entregar el departamento impecable rápido.

El método de la "red mágica" (agujeros medianos): Si el agujero es del tamaño de una moneda o un poco más grande (por ejemplo, por un taco/tornillo que se salió con fuerza), la masilla sola se va a hundir o agrietar.



El truco: Usa un poco de malla de fibra de vidrio autoadhesiva o incluso un trozo de papel periódico arrugado al fondo para crear una base. Luego, aplica masilla multiuso (ya viene preparada en botes pequeños).

Pro tip: No intentes dejarlo perfecto a la primera. Pon una capa, deja secar, y si se contrae, pon una segunda capa fina. Al final, lija suavemente.

El parche con jabón de barra (emergencias de color): Si tu pared no es blanca pura y no tienes pintura a mano, este es un truco de la vieja escuela para disimular marcas.

