Dentro de la realidad cotidiana, es común el cambiar cepillos de dientes, utensilios de cocina y hasta de baño, cada cierto tiempo por salud; no obstante, existe una prenda a la que no todos le dan la importancia que se merece: La ropa interior. Especialistas aseguran que estas prendas tienen una vida útil menor a lo que se podría pensar, debido al desgaste y acumulación de bacterias que pueden afectar a la higiene personal.

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¿Cada cuánto se debe cambiar la ropa interior?

De acuerdo con expertos de microbiología de la UNAM, el cuerpo humano convive con un millón de microorganismos diariamente, aseverando que un lavado “convencional” no es suficiente para eliminar al 100 por ciento las bacterias, microorganismos, hongos ni esporas que se pueden almacenar en los textiles. Motivo por el cual es recomendable cambiar las prendas en un periodo entre 6 y 12 meses, dependiendo del uso.

¿Por qué es importante desechar la ropa interior?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado dentro de su protocolo de salud pública en México, que el reemplazar cada cierto tiempo las prendas interiores previene infecciones de vías urinarias (IVU) y candidiasis vaginal, las cuales suelen ser una de las principales causas de consulta médica en México.

Expertos revelan cada cuánto debes reemplazar tu ropa interior para evitar infecciones|Pexels

Es importante señalar que reemplazar prendas interiores entre 6 y 12 meses ayuda a garantizar una higiene adecuada y previene infecciones, pues se alerta de que con el uso prolongado las telas pueden acumular bacterias que no siempre se eliminan con lavados comunes.

¿Cómo saber si tengo que reemplazar mis prendas interiores?

Considera reemplazar tus prendas si estas presentan daños, roturas o pérdidas de elasticidad; además, inspecciona que no presenten manchas difíciles de quitar o mal olor persistente.

¿Cómo lavar mis prendas interiores?

Es posible incrementar la vida útil de tu prenda si es lavada en lavadora; es indispensable mantener limpio el cajón del detergente. No obstante, toma en cuenta que las prendas de algodón son las que mejor cuidan de tu salud y tienen una vida más amplia, ya que permiten respirar al cuerpo y reducen la humedad.