Previene infecciones de temporada desde casa de manera sencilla

Durante la temporada de lluvias y de frío, una de las problemáticas más comunes son las infecciones de temporada, las cuales aparecen con frecuencia, provocadas principalmente por cambios de temperatura y que afectan a millones de mexicanos cada año. No obstante, es posible prevenirlas y lo mejor de todo desde casa.

¿Qué son las infecciones de temporada?

Para entrar en contexto, se debe entender que las infecciones de temporada son aquellas que se presentan en ciertas temporadas de años, esto debido a factores como el clima, los cambios de temporada y la mayor concentración de virus y bacterias. Por ejemplo, en temporadas de frío o lluvia en épocas de invierno, es más común que las personas puedan contraer gripe común, mientras que, en temporadas relacionadas con las altas temperaturas, se puedan presentar cuadros de padecimientos gastrointestinales.

3 maneras de prevenir infecciones de temporada desde casa

Prevenir una infección desde casa puede ser un aspecto tan sencillo como cuidarse de los cambios de temperatura, no obstante, existen algunos trucos o estrategias que puedes llevar a cabo de manera sencilla con productos que se pueden tener en casa y sonde manera común.



Dieta y alimentación adecuada: No es un secreto que el mantener una alimentación adecuada que incluya frutas, verduras, cereales, proteínas y grasas puede fortalecer las defensas. Procura también incluir vitaminas C y D y acudir de ser necesario con un profesional.

No es un secreto que el mantener una alimentación adecuada que incluya frutas, verduras, cereales, proteínas y grasas puede fortalecer las defensas. Procura también incluir vitaminas C y D y acudir de ser necesario con un profesional. Ciclos de sueño adecuados: No es descubrir el hilo negro al señalar que dormir siestas adecuadas con lapsos de tiempo adecuados para cada persona, fortalece de manera impactante el sistema inmunológico, por ello, es importante contar con horarios de sueño y espacios que propicien el descanso y que mejoren la calidad del sueño.

No es descubrir el hilo negro al señalar que dormir siestas adecuadas con lapsos de tiempo adecuados para cada persona, fortalece de manera impactante el sistema inmunológico, por ello, es importante contar con horarios de sueño y espacios que propicien el descanso y que mejoren la calidad del sueño. Higiene adecuada y constante: Para finalizar con un “básico” del autocuidado, es necesario lavar las manos de manera frecuente, utilizar desinfectante de manera regular y sobre todo no tocarse el rostro de manera reiterada, especialmente cuando se encuentra por mucho tiempo dentro de ambientes cerrados o con poca ventilación.

Como se puede observar, el cuidar de la salud y prevenir contraer infecciones de temporada es un proceso sencillo y práctico, que cada uno puede llevar de manera rutinaria y desde casa. Con acciones como estas se pueden prevenir no solo el verse afectados por algún malestar, sino también, frenar el contagio y mejorar el ambiente social.