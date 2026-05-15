El truco casero para que no se te rompan las uñas; así pueden crecer sanas y fuertes

El truco casero más recomendado por expertos para evitar que las uñas se rompan consiste en hidratar diariamente la lámina ungueal y las cutículas con aceites nutritivos, además de acompañar este hábito con una alimentación rica en biotina, zinc, vitamina C y proteínas. Esta combinación ayuda a que las uñas crezcan con mayor resistencia y menos tendencia al quiebre.

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De acuerdo con la American Academy of Dermatology (AAD) y dermatólogos especializados en salud ungueal como la doctora Dana Stern, una de las expertas más reconocidas en uñas, la hidratación constante puede ayudar a mantener unidas las capas de queratina, evitando que la uña se abra o se debilite con el tiempo.

¿Cuál es el truco casero para fortalecer las uñas naturalmente?

Más allá de esmaltes o tratamientos temporales, los expertos coinciden en que la salud de las uñas depende de varios factores internos y externos. Estos son los nutrientes que hacen la diferencia.



Biotina: ayuda a mejorar el grosor y la resistencia. Este nutriente del complejo B participa en la formación de queratina, componente principal de las uñas.

ayuda a mejorar el grosor y la resistencia. Este nutriente del complejo B participa en la formación de queratina, componente principal de las uñas. Zinc y proteínas: contribuyen al crecimiento estructural. Una alimentación deficiente puede reflejarse en uñas débiles o con crecimiento irregular.

contribuyen al crecimiento estructural. Una alimentación deficiente puede reflejarse en uñas débiles o con crecimiento irregular. Vitamina C: favorece la producción de colágeno. Esto ayuda al mantenimiento de tejidos sanos. Expertos aclaran que comer mejor no acelera mágicamente el crecimiento, pero sí evita que las uñas se debiliten durante el proceso.

El aceite que recomiendan los dermatólogos para estimular el crecimiento de las uñas

Los especialistas sugieren aplicar diariamente aceites nutritivos:



Aceite de jojoba: mejora la elasticidad.

mejora la elasticidad. Aceite de ricino: ayuda a reforzar la superficie.

ayuda a reforzar la superficie. Manteca de karité: combate la sequedad extrema.

Según la doctora Dana Stern, estos ingredientes actúan como un "sellador natural", ayudando a evitar que las capas de la uña se separen.

¿Qué hábitos están debilitando tus uñas sin darte cuenta?

Muchos problemas no tienen que ver con genética, sino con rutinas diarias que dañan la estructura de la uña. Estos son los errores comunes que debes evitar:



Manipular o cortar las cutículas: debilita la barrera protectora. Esto puede aumentar la sensibilidad y el riesgo de irritación.

debilita la barrera protectora. Esto puede aumentar la sensibilidad y el riesgo de irritación. Limarlas de ida y vuelta: favorece la rotura. Los manicuristas profesionales recomiendan hacerlo en una sola dirección.

favorece la rotura. Los manicuristas profesionales recomiendan hacerlo en una sola dirección. Usar productos de limpieza sin protección: reseca y fragiliza. Los detergentes pueden alterar la hidratación natural.

reseca y fragiliza. Los detergentes pueden alterar la hidratación natural. Hacerse manicuras agresivas sin descanso: puede debilitar la queratina. Especialmente con esmaltados semipermanentes continuos.

¿Cómo cuidar las uñas correctamente para que crezcan sanas y fuertes?

Hidratarlas todos los días: mantiene la flexibilidad.

mantiene la flexibilidad. Usar guantes al limpiar: protege frente a químicos.

protege frente a químicos. Elegir esmaltes tipo "free": reducen la exposición a ingredientes agresivos.

reducen la exposición a ingredientes agresivos. Dar descanso entre manicuras: permite recuperar la estructura natural.

Algunos dermatólogos también señalan que los suplementos de biotina pueden ayudar a mejorar el grosor y reducir el quiebre en ciertos casos, aunque funcionan mejor cuando ya existe una buena base de alimentación e hidratación. La clave para unas uñas largas y resistentes no está en un producto milagroso, sino en la constancia y en pequeños hábitos que realmente fortalecen desde adentro y desde afuera.