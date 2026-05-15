Así puedes lograr el diseño biofílico en tu casa, conectando naturaleza y sol

El diseño biofílico es un estilo que se destaca por emplear elementos de la naturaleza y la luz del sol dentro de la decoración de interiores, con los que se logra obtener espacios armoniosos y llenos de vida. Aunque es fácil lograrlo, es fundamental conocer sus bases para tener ambientes equilibrados visualmente.

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Para que lo puedas intentar en tu casa, te vamos a explicar cómo aplicarlo en tu casa; las recomendaciones serán infalibles para que puedas ver un cambio.

¿Cómo lograr un diseño biofílico?

Aunque el diseño biofílico es muy sencillo de lograr, es importante aplicar ciertas bases, con la finalidad de lograr espacios armoniosos y equilibrados, ya que podemos caer en habitaciones desordenadas o saturadas visualmente. Por lo que deberás hacer los siguientes pasos para incorporar la naturaleza y el sol en tu casa:

Usar verde: No es necesario pintar tus paredes o cambiar todos tus muebles; puedes incorporar plantas de todo tipo para darle ese toque de color. Es importante que las mantengas bien cuidadas para que se vean hermosas.

Uso del arte: Aplica murales, fotografías o papeles que hagan alusión a la vegetación, además de darle un aspecto moderno a sus habitaciones.

Materiales naturales: Consigue elementos decorativos que sean elaborados con materiales naturales, ya que su color te ayudará a aportar calidez a los espacios.

Balcones y terrazas: Si no cuentas con muchas áreas verdes, aprovecha esos espacios para colocar huertos urbanos o los famosos jardines verticales, ideales para quienes tienen poco espacio.

El uso de curvas: Comienza a aplicar curvas en los muebles o espejos; esto le dará mayor dinamismo y naturalidad a los espacios.

Escaleras coloridas: Si en tu casa cuentas con escaleras, opta por aplicarles colores de la naturaleza.

Por último, aprovecha la luz natural, ya que así vas a disminuir tu fatiga visual, además de mejorar el estado de ánimo de los espacios.

¿Cuáles son los beneficios del diseño biofílico?

El diseño biofílico, además de darle un mejor aspecto a tu casa, traerá varios beneficios en el ambiente, ya que los colores y elementos que usa te ayudarán a tener un espacio más relajado, mejorando notablemente el estado de ánimo, además de aumentar la creatividad y fomentar la eficiencia energética al mejorar la ventilación y la iluminación.

Con todos los tips anteriores lograrás incorporar la luz y la naturaleza en tu hogar o en la oficina fácilmente. Así que aprovecha todos los consejos para tener el espacio que tanto deseas.