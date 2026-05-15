Todo lo que debes saber sobre la semana final de Exatlón México

Estos son los datos clave que debes saber para entender lo que pasará en la final de la novena temporada de Exatlón México, la cual se llevará a cabo el viernes 15 de mayo de 2026 en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, recuerda que este último capítulo se transmite a través de la señal de Azteca Uno o bien, puedes dar clic aquí para de igual forma verla totalmente en vivo desde cualquier dispositivo móvil.

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¿Qué debes saber para entender la final de la novena temporada de Exatlón México?

En el capítulo del pasado miércoles 13 de mayo Antonio Rosique habló sobre un par de reglas que se llevarán a cabo el viernes 15 de mayo, fecha en la que está pactada la gran final de la novena temporada de Exatlón México. Esto sucedió en la Semifinal donde los que se clasificaban además de ganarse el boleto por el campeonato, otro de los beneficios es que el ganador abría la final con la línea de tiro en el que eran más hábiles.

¿Quiénes son los atletas que se clasificaron para la Gran Final de Exatlón México?

La primera clasificada en la final de la novena temporada de Exatlón México es Mati Álvarez, por lo que, Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro pelearán por el segundo boleto para ver quién se mide contra Golden Champion el viernes 15 de mayo de 2026. En la rama varonil el que se clasificó fue Mario Mono Osuna y ahora estaría esperando lo que pase hoy jueves 14 de mayo, fecha en la que Adrián Leo y Alexis Vargas competirán en el Duelo de Eliminación.

¿Qué participantes pelean por el segundo boleto a la gran final de Exatlón México?

En la rama femenil veremos el Duelo de Eliminación entre Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo, una de ellas saldrá eliminada mientras que la otra tendrá su boleto a la gran final de la novena temporada de Exatlón México. Sin embargo, de acuerdo con los fanáticos, quien tiene más obligación de llegar hasta el último día para medirse ante Golden Champion es Sniper, quien ya perdió una final contra Terminator en la campaña número 3 del reality deportivo, ¿tendrá su revancha?

En el lado varonil, dos participantes Azules compiten por el pase a la gran final, en esta rama los protagonistas son Adrián Leo y Alexis Vargas. Por un lado tenemos a Mufasa quien quiere medirse ante Mono Osuna, sin embargo, antes de esto deberá imponerse ante el mejor novato celeste de la campaña, la Pesadilla Ninja, quien incluso fue uno de los rivales más peligrosos para los Rojos, palabras que fueron dichas por los mismos atletas escarlatas.