Agregar sábila al shampoo: por qué se recomienda y para qué sirve

La sábila es una planta suculenta que se ha destacado por su apariencia, además de ser un ejemplar de fácil cuidado. Sin embargo, pocos recuerdan que podría ser un gran elemento para la creación de remedios caseros, debido a su gran funcionamiento.

Uno de los usos más conocidos es su aplicación en el shampoo, debido a los efectos que tiene en tu melena. Para que descubras cómo puedes usarlo, te vamos a explicar para qué sirve.

¿Qué beneficios tiene el champú con sábila?

El aplicar sábila en el shampoo tiene importantes efectos en tu melena, información que pocos conocen al respecto. La planta se destaca por tener importantes beneficios para el pelo, mejorando su aspecto. Para esto sirve su aplicación:

Mejora la hidratación y suavidad de la melena, evitando que presente frizz o puntas abiertas. Aporta brillo y textura.

Mejora el crecimiento de la melena, además de que fortalece la raíz, evitando la caída de pelo.

Sus propiedades hidratantes te ayudan a prevenir la caspa, luciendo el aspecto más saludable.

Sus efectos de limpieza se destacan por eliminar el exceso de sebo que podamos tener.

Por todas esas razones se ha convertido en una gran opción para implementar en el cuidado de tu melena, razón por la que actualmente podemos encontrar múltiples productos del cuidado del pelo con ese elemento.

¿Cómo usar la sábila en tu champú?

Aunque podemos encontrar productos capilares con sábila, también puedes hacerlo desde tu casa, pero para ello deberás hacer los siguientes pasos para usarlo en tu shampoo:

Corta una hoja de tu aloe vera; con un cuchillo, retira las orillas con espinas. Sumerge la hoja en agua durante toda una noche para eliminar la aloína. Pasado el tiempo, sacamos la pulpa transparente para triturar en la licuadora; no es necesario añadir agua. Al tener una mezcla sin grumos, lo mezclamos con nuestro champú, usando la medida de 50/50.

Ahora que ya sabes para qué sirve, podrás empezar a usarlo en tu jornada normal. No olvides, si tienes problemas en la piel o eres de piel delicada, antes de aplicar, consultar con tu doctor de confianza para evitar cualquier mala situación.