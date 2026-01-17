7 diseños de uñas acrílicas cortas en color blanco que combinarán con todos tus outfits para verte increíble en la oficina
Vuelve al trabajo no solo con la mejor actitud sino con el mejor diseño de uñas y con el que te verás sensacional en la oficina, estás son las mejores ideas de diseños para que te los apliques.
El color blanco en las uñas es un tono básico que no pasa de moda, combina con cualquier accesorio que quieras traer sobre tus dedos como joyería dorada y plateada además de que resalta con cualquier tono de ropa que lleves puesta. Es por eso que te damos 7 opciones de diseños distintos, especialmente si no te gustan las uñas largas y trabajas en una oficina . ¡Te verás increíble!
- 1.- Diseño blanco con figuras animadas: Definitivamente un diseño que te hará ver espectacular y sobre todo muy original es añadir figuras de una serie, caricatura o película a tus uñas. Este modelo es para aquellas personas que quieran arriesgarse y salir de lo convencional, por ejemplo aplicar un diseño inspirado en la icónica película Mi Vecino Totoro definitivamente te hará resaltar.
- 2.- Diseño con líneas: Si lo que buscas es un diseño más sofisticado y elegante, pero que al mismo tiempo te haga ver original, esta idea es perfecta para ti ya que consiste en fijar una base de esmalte blanco y sobre la uña añadir elementos de líneas negras. Este modelo es muy lindo y te hará lucir unas manos fabulosas.
- 3.- Diseño de mármol: Uno de los efectos más elegantes y hermosos que hay es el de mármol sobre las uñas. Este modelo es original, sofisticado y lo mejor de todo es que combina con cualquier outfit. Si trabajas en una oficina y debes lucir formal sin duda esta opción es ideal para ti.
- 4.- Diseño con color nude: Si lo que buscas es algo discreto, pero que al mismo tiempo luzca muy bien lo ideal para ti es combinar el tono nude con blanco. Esta mezcla se puede llevar a cabo si la base es clara y solo dibujas líneas gruesas en color blanco sobre la uña. Con esa idea sales de lo convencional y apuestas por un diseño original que mezcla colores sofisticados, los cuáles son ideales para lucir en la oficina.
- 5.- Uñas blanco con negro: Que nadie te diga que combinar colores básicos es aburrido. Si decides mezclar el blanco con el negro en tus uñas y además añadir un diseño extravagante con tonos dorados ¡serás la sensación en la oficina! ya que es un modelo extravagante, pero a la vez sofisticado y original. Usa toda tu creatividad y añade los detalles que prefieras.
- 6.- Uñas en forma de almendra con diseño: La forma de almendra en las uñas no pasa de moda y grita la palabra sofisticación y elegancia, aún si las usas en un tamaño corto, las uñas sobresalen mucho. Si decides hacer un diseño discreto como agregar puntos o un efecto especial le darás un toque de originalidad a tus uñas.
- 7.- Modelo básico en uñas: Los básicos no pasan nunca de moda, como lo es la forma cuadrada, corta y el tono blanco sobre las uñas, por lo que es un infaltable en esta temporada. La gran ventaja de usar este diseño es que puedes apostar por más accesorios como anillos y pulseras para que tu mano resalte. ¡Te verás increíble!
Y tú, ¿Qué diseño vas a elegir para brillar en la oficina?