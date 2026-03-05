Uñas almendradas, cuadradas o stiletto: ¿Qué diseño estiliza más tus dedos?

La forma de las uñas puede cambiar por completo la apariencia de las manos. Más allá del color o el diseño elegido, el formato influye directamente en cómo se perciben los dedos: más largos, más finos o más equilibrados.

Por eso, elegir la silueta adecuada se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la manicura profesional. En 2026, los especialistas coinciden en que no existe una única forma perfecta, sino que cada tipo de uña puede favorecer de manera distinta según la estructura de la mano y la longitud de los dedos.

¿Qué forma de uñas estiliza más los dedos según expertas en manicura?

Almendradas, cuadradas o stiletto, continúan entre las opciones de diseños de uñas más populares, ya que cada una genera un efecto visual particular.



Uñas almendradas

Este formato presenta laterales suavemente limados y una punta redondeada que recuerda a la forma de una almendra. Es una de las opciones más elegantes y favorecedoras porque alarga visualmente los dedos y suaviza la apariencia de las manos.

La nail artist británica Harriet Westmoreland explica que las uñas almendradas siguen la curva natural de los dedos, por lo que generan un efecto armónico y estilizado en casi cualquier tipo de mano. Este formato suele favorecer especialmente a personas con dedos más cortos o manos anchas.

Uñas cuadradas

Las uñas cuadradas se caracterizan por bordes rectos y una punta plana. Este estilo transmite una estética limpia y moderna, muy utilizada en manicuras clásicas o profesionales.

Según el manicurista de celebridades Tom Bachik, quien trabaja con estrellas como Jennifer Lopez y Selena Gomez, las uñas cuadradas funcionan mejor en manos con dedos largos y delgados, porque mantienen las proporciones naturales sin exagerar la longitud. Además, es una de las formas más resistentes, ideal para quienes prefieren uñas cortas y prácticas.

Uñas stiletto

Las uñas stiletto son largas y terminan en una punta marcada. Este formato produce uno de los efectos más estilizados, ya que crea la ilusión óptica de dedos más largos y finos.

La reconocida nail artist Betina Goldstein señala que las uñas stiletto tienen un efecto visual muy potente porque dirigen la mirada hacia la punta, alargando la línea del dedo. Pero suelen recomendarse para quienes utilizan extensiones o prefieren manicuras más audaces, ya que requieren mayor longitud para lucir equilibradas.

En definitiva, la elección de la forma ideal depende tanto de la anatomía de la mano como del estilo personal. Mientras las almendradas aportan suavidad y elegancia, las cuadradas ofrecen practicidad y las stiletto destacan por su efecto dramático y estilizado.