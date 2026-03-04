Tendencias en uñas primavera 2026: Colores y diseños que serán virales

La primavera 2026 llega con una renovación clara en el mundo de la manicura, donde la naturalidad, los acabados luminosos y los colores inspirados en la naturaleza marcan el pulso de la nueva temporada en las uñas. Las propuestas combinan elegancia, frescura y un toque creativo.

En este escenario, las tendencias apuntan a diseños de uñas versátiles que funcionan tanto en el día a día como en ocasiones especiales. La clave está en lograr manicuras que se vean actuales, pero también atemporales, con detalles que elevan el look sin volverlo excesivo.

Colores de uñas primavera 2026: estos son los tonos que dominarán la nueva temporada

La manicurista internacional Betina Goldstein destaca que "los colores de 2026 buscan imitar la luz natural y los tonos orgánicos, alejándose de los pigmentos demasiado saturados en las uñas".



Rosa translúcido (Babydoll) : suave, luminoso y natural, ideal para un efecto limpio y femenino.

: suave, luminoso y natural, ideal para un efecto limpio y femenino. Azul hielo (Icy Blue ): fresco y elegante, aporta luz y modernidad a las manos.

): fresco y elegante, aporta luz y modernidad a las manos. Verde wasabi y verde oliva : tonos inspirados en la naturaleza que transmiten equilibrio y sofisticación.

: tonos inspirados en la naturaleza que transmiten equilibrio y sofisticación. Lavanda : delicado y espiritual, uno de los colores más versátiles de la temporada.

: delicado y espiritual, uno de los colores más versátiles de la temporada. Rojo ferrari : intenso y clásico, sigue vigente como símbolo de elegancia atemporal.

: intenso y clásico, sigue vigente como símbolo de elegancia atemporal. Tonos milky (blanco lechoso y beige translúcido) : neutros modernos que combinan con todo.

: neutros modernos que combinan con todo. Cromados suaves (champagne, perlado, rosado): aportan brillo sin resultar excesivos.

Diseños de uñas primavera 2026: las manicuras que serán tendencia

El reconocido manicurista Tom Bachik señala que "las tendencias actuales priorizan la versatilidad: diseños que funcionan en cualquier contexto, pero que tienen un detalle distintivo". Este enfoque explica por qué las manicuras minimalistas, luminosas y adaptables se vuelven virales con tanta facilidad.

