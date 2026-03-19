7 diseños de uñas azul marino; el color que jamás pasará de moda y te hará ver elegante y sofisticada

¿Algo que jamás pasará de moda? Las uñas en tono azul marino... Ya que son perfectas para lucir elegante, clásica y sobre todo refinada. El color azul refleja muchas cosas, pero el marino es especial, pues impone profesionalismo, liderazgo y poder, por lo que también es un color perfecto para llevar a la oficina o hasta un evento importante.

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Uñas azul marino: Son elegantes, reflejan liderazgo y poder

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Glitter: Irradia belleza y feminidad con este diseño de uñas que suma elegancia y poder. Se trata de una base azul marino profundo con un contorno de glitter plateado con destellos tornasol, finalizando con una capa de brillo. Te sugerimos que lleves el corte almendra para que se vean delicadas.

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Cat eye: El azul marino en las uñas cat eye es precioso, ya que crea un efecto de terciopelo que te hará ver fina. Te recomendamos llevar un corte cuadrado para que no pierda la elegancia.

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Efecto tormenta: Este diseño es para las mujeres amantes del estilo dark. Para esta manicura debes llevar solo dos uñas con el efecto tormenta, el cual se trata de una base negra acompañada de azul marino metálico para hacer el diseño perfecto.

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Uñas artísticas: Para realizar este diseño de uñas escoge una base en tono azul claro y para el difuminado de punta un color azul marino. Si quieres elevar el diseño, acompáñalo con foil plateado.

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Efecto agua: Si quieres verte elegante con un toque chick, opta por esta manicura delicada en corte redondo. Elige una base azul marino y para el efecto agua un tono más claro, el cual debe trabajarse con la técnica acuarela.

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Florales: Este diseño es el favorito para mujeres que optan por un estilo clásico. Lleva 3 uñas con una sola base azul marino y para las 2 restantes elige el efecto floral encapsulado con un poco de foil dorado.

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Con foil dorado: Este diseño de uñas es perfecto gracias la combinación de colores: Nude, azul claro y marino, siendo el último el protagonista. Te sugerimos llevarlo en uñas cortas cuadradas para que no pierda el aspecto elegante y dale el toque de brillo con el foil dorado que lo elevará de nivel.