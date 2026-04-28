4 uñas de gelish para pies: diseños bonitos, sencillos y perfectos para cualquier ocasión

Llegó la temporada de calor y con esto la época de usar zapatos abiertos. Es momento de ver esto como la oportunidad perfecta de lucir los mejores diseños para esta temporada 2026. Estos estilos de uñas para los pies los puedes hacer tú sola en casa o pedir en tu salón favorito, y destacan por su durabilidad, elegancia y facilidad de mantenimiento. Así que toma tus sandalias preferidas y luce increíble con cualquier outfit.

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4 diseños de uñas ideales pars tus pies esta temporada

1. Francesa minimalista

Con este nos vamos a la segura para lucir elegantes. Recuerda que este diseño tiene una base natural con línea blanca en la punta. Es perfecto para cualquier ocasión, pues combina con todo y siempre luce limpio.

2. Colores pastel

Si quieres algo sutil pero con más estilo, esto es lo que necesitas. Te recomendamos usar tonos como rosa, lila o azul claro. Lo mejor es que este tipo de colores y diseños lucen mejor en primavera o verano. Si quieres algo bonito y sencillo, alterna colores en cada uña.

3. Nude con brillo

Perfecto para las mujeres que aman un look más natural. Si quieres hacerlo un poco más especial, puedes añadir un poco de glitter sutil. Toma en cuenta que este diseño es ideal para eventos o looks formales y, como resultado, podrás lucirte sin lucir exagerada.

4. Diseño floral sencillo

Puedes agregar un bonito toque femenino a tus uñas con este pequeño detalle que hace la diferencia. Agrega flores en uno o dos dedos para darles más diseño a tus pies. Lo puedes usar en vacaciones o en días especiales. Recuerda usar colores suaves para no recargar.

¿Cuál es tu favorito?