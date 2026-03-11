7 diseños de uñas que te harán ver cara y elegante en marzo de 2026

En este marzo 2026, es tiempo de dejar atrás los diseños de uñas con tonos invernales y abrir paso a la manicura que te hará ver cara y elegante durante esta primavera, donde podrás utilizar estos 7 modelos french que nunca pasan de moda y que se renuevan con diferentes colores. En esta nueva estación, los tonos pastel son la gran revelación y por los cuales debes apostar.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, marzo es el mes ideal para dejar en el olvido a los colores oscuros y abrirle paso a tonos más frescos, como lo son verde, lila, azul o rosa glaseado. Lo que hay que destacar de estos modelos y que los hará ver elegantes son sus diferentes acabados, como el efecto espejo u ojo de gato. Échales un vistazo a estos 11 nuevos diseños para la moda 2026, que son muy fáciles de hacer.

Los diseños de uñas que te harán ver cara

1. Con flores: Una buena opción con el cambio de estación de invierno a primavera. Pueden ser estampadas o dibujadas.

2. Polka dots: Las uñas con lunares o puntos regresan a la tendencia de la manicura y qué mejor manera que usarlas en marzo.

3. Degradadas: Uno de los acabados que han tenido mayor auge es la combinación de 2 colores con una transición suave.

4. Efecto aurora: Un diseño que te hará ver cara. Se asimila a las auroras boreales que son muy comunes ver en Islandia.

5. Micro French: Un modelo minimalista, pero muy elegante, ya que no requiere de mucho diseño para destacar.

6. Color lila: Uno de los colores que son tendencia en la primavera 2026 y que se pueden ver mejor con un acabado efecto espejo.

7. Tono verde: Es el tono que marcará la tendencia durante la primavera-verano, según varios portales de moda. Puedes elegir diferentes tipos de colores, desde oliva hasta un fosforecente.