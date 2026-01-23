¿Qué tan dañino es el uso de la lámpara UV y LED si te retocas las uñas cada 15 días?

Eres de las que acude cada 15 días o cada mes con “la chica de las uñas” para cubrir el crecimiento y estrenar un nuevo diseño , hay algo que debes tomar en cuenta más allá del color o la forma: el uso constante de la lámpara UV, por eso aquí te dejamos las mejores recomendaciones para cuidar de tus manos durante este proceso.

¿El uso de la lámpara UV y LED que se utiliza en la manicure es dañina?

La lampara UV o LED, es indispensable para sellar el gel y el acrílico, sin embargo, expone las manos a radiación ultravioleta por lapsos cortos, pero repetidos. Aunque especialistas coinciden en que su uso mensual o quincenal no representa un riesgo grave. Sin embargo, la exposición acumulada y los tiempos prolongados pueden provocar resequedad, manchas, debilidad en las uñas naturales o envejecimiento prematuro en la piel. Por ello, es importante proteger tus manos y respetar los tiempos de secado.

Estos problemas suelen aparecer cuando hay exposición innecesaria, sesiones muy largas o uso frecuente sin protección. Por ello, la clave está en la moderación, el uso de equipo certificado y acudir con profesionales que sigan los protocolos correctos.

¿Qué recomendaciones se deben de seguir si utilizó lámpara UV/ LED para diseñar mis uñas?

Aunque se ha señalado que el uso de lámparas UV y LED no representa un peligro cuando se realiza de forma responsable y moderada. La información y la prevención son factores clave para disfrutar de uñas impecables sin comprometer la salud, asimismo, debes de considerar en cuidar la piel de tus manos para que luzcan más sanas y bonitas junto con tu diseño de uñas, aquí unas recomendaciones:

Usa protector solar:

Aplica bloqueador de amplio espectro (FPS 30 o 50) en el dorso de las manos 15–20 minutos antes de la sesión. Evita la zona de las uñas para no afectar el gel.

Utiliza guantes con protección UV:

Existen guantes especiales para manicura que cubren la piel y dejan libres las uñas.

Evita exposiciones innecesarias:

Respeta los tiempos indicados.

Hidratación:

Usa crema humectante y aceite para cutícula al terminar. Esto ayuda a prevenir resequedad y envejecimiento prematuro.

Descanso:

Entre aplicaciones continuas, deja pasar algunas semanas para que la uña natural se fortalezca.