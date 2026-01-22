Más allá del glitter: los diseños de uñas con estrellas más bonitos para una manicura mágica

La manicura que elegimos refleja nuestro estilo, ánimo y personalidad. A veces queremos salir de lo convencional, pero con un toque renovado que no sea demasiado llamativo. Y es en este contexto donde regresan los diseños de uñas que tienen de protagonista a las estrellas.

Esta opción de manicura le otorga un aire rejuvenecedor a las manos con mucha personalidad, pero sin caer en excesos. Los diseños de uñas con estrellas hacen brillar las manos de una manera sencilla y se convierten en el accesorio de cualquier outfit. Hay una opción para cada mujer y cada gusto, desde las versiones más minimalistas hasta las más atrevidas, todas con un aire mágico que eleva cualquier look.

5 diseños de uñas con estrellas que marcan tendencia en 2026

Estrellas en tonos nude

El diseño con estrellas en tonos nude es uno de los más elegantes. Se basa en una base natural o rosada con pequeñas estrellas blancas o doradas, ideales para quienes buscan un detalle sutil pero sofisticado que combine con cualquier outfit.

Manicura francesa tradicional con estrellas

Las uñas con francesa y estrellas aportan un giro moderno al clásico. En lugar de la línea blanca tradicional, se incorporan microestrellas en la punta o sobre el borde, logrando una manicura fresca, juvenil y muy chic.

Pedrería o apliques

Otra opción muy popular son las estrellas con pedrería. Aquí las uñas se transforman en verdaderas joyas, con pequeñas piedras brillantes formando constelaciones sobre bases oscuras como negro, azul profundo o borgoña, perfectas para eventos nocturnos.

Estrellas con colores contrastantes

Para quienes aman el contraste, los diseños con fondos intensos y estrellas claras son un acierto. Uñas en tonos azul eléctrico, verde esmeralda o violeta con estrellas blancas o plateadas crean un efecto visual impactante sin perder elegancia.

Estrellas potenciadas con más brillo

Las estrellas con brillos y glitter siguen siendo un clásico reinventado. Se pueden llevar de forma degradada, en una sola uña o como detalle central, logrando una manicura luminosa, divertida y con un toque de fantasía que nunca pasa de moda.