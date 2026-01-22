9 diseños de uñas vino tinto que te encantarán: quedan bien en cortas y largas
Las variaciones de estos estilos cambian casi por completo cómo lucen en la manicura
Si quieres una manicura que luzca elegante y sofisticada , elegir el color adecuado puede marcar la diferencia. Uno de los más acertados es el vino tinto, un tono que no solo funciona para eventos especiales, sino que también te hace verte más segura y llena de estilo. En esta selección de 9 diseños de uñas te mostramos ideas que te inspirarán y que lucen increíbles tanto en uñas cortas como largas.
El vino tinto en el maquillaje y la manicura nunca pasa de moda. De acuerdo con Vogue, se trata de un estilo clásico que cada año resurge como el ave fénix. El secreto está en combinarlo con los detalles y diseños correctos. Checa esta selección infalible para que tus manos se vean hermosas.
Uno por uno, los diseños de uñas vino tinto que se ven elegantes
- Vino tinto clásico brillante: Se aplica el esmalte vino en dos capas con acabado glossy; combina perfecto con ropa negra, beige, camel y looks formales o de oficina.
- Vino tinto mate: Se coloca esmalte vino y se sella con top coat mate; va muy bien con prendas de cuero, outfits monocromáticos y estilos modernos.
- Vino con micro brillo: Se aplica un vino tinto con partículas finas o un glitter muy sutil encima; combina con ropa oscura, vestidos de noche y joyería dorada.
- Francesa vino minimal: Base nude o transparente con punta vino delgada; combina con ropa clara, trajes sastre y looks elegantes sin exceso.
- Vino degradado (ombré): Se difumina el vino hacia un nude o rosado suave con esponja; va perfecto con vestidos lisos, tonos neutros y outfits sofisticados.
- Vino con acento dorado: Base vino con una línea o detalle dorado minimalista; combina con ropa negra, verde esmeralda y accesorios metálicos.
- Vino translúcido tipo jelly: Se aplica un esmalte semitransparente vino; combina con ropa clara, tejidos suaves y looks frescos pero elegantes.
- Vino con diseño geométrico fino: Base vino con líneas finas en nude o dorado; va bien con ropa minimalista, blazers y prendas estructuradas.
- Vino efecto mármol suave: Se crea mezclando vino con vetas blancas o nude muy sutiles; combina con ropa lisa, tonos crema y estilos refinados.
Cómo combinar las uñas color tinto con joyería
Las uñas color vino, también conocidas como burdeos o borgoña, se suele utilizar más en temporada de frío, especialmente en el otoño-invierno. Se utiliza para demostrar sofisticación, elegancia y seriedad, con un toque de sensación de calidez y confort. En ese sentido, expertos recomiendan combinarla con joyas doradas, desde aretes, collares y anillos con tonos cálidos.