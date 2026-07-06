Los signos que invocan al amor a partir del 7 de julio como regalo del universo: predicciones de Mhoni Vidente

A partir de este martes 7 de julio, comenzará una nueva etapa en el amor para 6 signos del zodiaco que tendrán oportunidades únicas para encontrar o fortalecer una relación sentimental. Según las predicciones y el horóscopo de Mhoni Vidente , esto se debe a la energía especial del portal 7/7, considerado un momento de renovación, abundancia y suerte en diferentes aspectos de la vida. Estos son los signos que fueron elegidos para aprovechar al máximo este regalo del universo.

TAURO

La energía de El Mago convierte a Tauro en uno de los signos con mayor potencial para atraer el amor después del 7 de julio. Las cartas indican que dejar atrás los miedos y abrir el corazón permitirá que una persona especial llegue a su vida. Durante los próximos días podrían surgir encuentros inesperados, reconciliaciones sinceras o conversaciones que marquen el inicio de una nueva historia sentimental. El universo te recuerda que el amor que buscas también te está buscando a ti.

GÉMINIS

La Rueda de la Fortuna anuncia que el destino comenzará a mover sus piezas a favor de Géminis en temas del corazón. Después del 7 de julio, podrían aparecer personas que lleguen de manera inesperada para despertar emociones intensas y genuinas. Las cartas señalan que ya no será necesario perseguir a nadie; por el contrario, una conexión especial podría surgir de forma natural, especialmente durante viajes, reuniones o actividades fuera de la rutina habitual. El amor llegará cuando menos lo esperes y de la forma más espontánea, explica Mhoni Vidente .

CÁNCER

Con la poderosa influencia de El Mundo, Cáncer recibe una de las predicciones más favorables en el amor para este portal energético. El tarot habla de cierres felices, compromisos, decisiones importantes en pareja e incluso la posibilidad de una noticia familiar que transforme por completo el rumbo de su vida. A partir del 7 de julio, el universo podría recompensar la paciencia y el esfuerzo emocional de los últimos meses con estabilidad, formalidad y felicidad sentimental. Es momento de cosechar todo lo que has sembrado en el terreno amoroso.

VIRGO

La carta de La Torre anuncia una transformación profunda que abrirá la puerta a nuevas oportunidades sentimentales. Aunque primero será necesario derribar estructuras emocionales que ya no funcionan, este proceso permitirá una renovación amorosa importante. Los próximos días serán ideales para cerrar capítulos del pasado y permitir que nuevas experiencias entren en tu vida. El universo prepara encuentros más auténticos y alineados con tus verdaderos deseos.

LIBRA

El Ermitaño revela que Libra ha concluido una etapa de reflexión sentimental y está listo para volver a abrir su corazón. Después del 7 de julio, las cartas muestran oportunidades para conocer personas con mayor madurez emocional o fortalecer vínculos existentes desde una perspectiva más sana. El regalo del universo llegará cuando decidas dejar atrás definitivamente los recuerdos y relaciones que ya cumplieron su propósito. La claridad emocional será la llave para atraer el amor que realmente mereces.

Este es el horóscopo de Libra para hoy, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/Gemini/Canva)

ACUARIO

La energía de El Loco marca el inicio de una aventura sentimental completamente nueva para Acuario. A partir del 7 de julio, podrías sorprenderte con la llegada de alguien que rompa todos tus esquemas o con una experiencia amorosa capaz de devolverte la ilusión. Las cartas señalan que el secreto estará en soltar aquello que ya terminó para permitir que el destino presente oportunidades frescas, espontáneas y llenas de posibilidades. El amor tocará tu puerta cuando te atrevas a vivir sin miedo y con el corazón abierto.