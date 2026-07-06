Neptuno retrógrado: el desafío que tendrá que tomar cada signo a partir del 7 de julio

A partir del 7 de julio de 2026, Neptuno retrógrado se activará en Aries, dando comienzo a un proceso astrológico que se extenderá hasta el 12 de diciembre. Antes de ello, el planeta permanecerá estacionario en el grado 4.

Según la astrología, esta fase estacionaria intensifica sus efectos y marca un punto de inflexión en temas relacionados con los ideales, las creencias y la percepción de la realidad. A diferencia de otros tránsitos que impulsan acciones rápidas, Neptuno retrógrado propone un viaje hacia el interior.

Este movimiento aparente invita a revisar ilusiones, expectativas y proyectos para distinguir qué tiene bases sólidas y qué necesita ser replanteado. Todos los signos sentirán esta influencia, aunque el aprendizaje será diferente para cada uno.

Horóscopo: el desafío que tendrá que asumir cada signo con Neptuno retrógrado en 2026

Aries : será momento de redefinir quién eres y hacia dónde quieres dirigir tu energía. El desafío consistirá en actuar con autenticidad y dejar atrás expectativas impuestas por otras personas.

: será momento de redefinir quién eres y hacia dónde quieres dirigir tu energía. El desafío consistirá en actuar con autenticidad y dejar atrás expectativas impuestas por otras personas. Tauro : tendrás que escuchar más tu intuición y aprender a cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito. La introspección será una herramienta poderosa durante estos meses.

: tendrás que escuchar más tu intuición y aprender a cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito. La introspección será una herramienta poderosa durante estos meses. Géminis : revisarás amistades, proyectos colectivos y objetivos de largo plazo. Descubrirás qué vínculos impulsan tu crecimiento y cuáles ya no acompañan tu evolución.

: revisarás amistades, proyectos colectivos y objetivos de largo plazo. Descubrirás qué vínculos impulsan tu crecimiento y cuáles ya no acompañan tu evolución. Cáncer : el ámbito profesional atravesará un período de reflexión. Será importante evaluar si tus metas actuales siguen representando tus verdaderos intereses.

: el ámbito profesional atravesará un período de reflexión. Será importante evaluar si tus metas actuales siguen representando tus verdaderos intereses. Leo : el desafío será ampliar tu visión del mundo sin aferrarte a viejas creencias. Estudios, viajes o nuevas experiencias transformarán tu forma de pensar.

: el desafío será ampliar tu visión del mundo sin aferrarte a viejas creencias. Estudios, viajes o nuevas experiencias transformarán tu forma de pensar. Virgo : será tiempo de revisar acuerdos, recursos compartidos y compromisos importantes. Aprenderás a confiar más en tu capacidad para afrontar los cambios.

: será tiempo de revisar acuerdos, recursos compartidos y compromisos importantes. Aprenderás a confiar más en tu capacidad para afrontar los cambios. Libra : las relaciones personales exigirán mayor sinceridad. Este tránsito favorecerá conversaciones profundas que permitirán fortalecer vínculos o cerrar etapas necesarias.

: las relaciones personales exigirán mayor sinceridad. Este tránsito favorecerá conversaciones profundas que permitirán fortalecer vínculos o cerrar etapas necesarias. Escorpio : tendrás la oportunidad de reorganizar hábitos y rutinas. El desafío será encontrar un equilibrio entre las obligaciones y el cuidado de tu bienestar.

: tendrás la oportunidad de reorganizar hábitos y rutinas. El desafío será encontrar un equilibrio entre las obligaciones y el cuidado de tu bienestar. Sagitario : la creatividad y los proyectos personales vivirán una etapa de redefinición. Descubrirás nuevas formas de expresar tus talentos y desarrollar tus ideas.

: la creatividad y los proyectos personales vivirán una etapa de redefinición. Descubrirás nuevas formas de expresar tus talentos y desarrollar tus ideas. Capricornio : los asuntos familiares y el hogar cobrarán protagonismo. Será un buen momento para sanar situaciones del pasado y construir una base más sólida para el futuro.

: los asuntos familiares y el hogar cobrarán protagonismo. Será un buen momento para sanar situaciones del pasado y construir una base más sólida para el futuro. Acuario : la comunicación será el gran tema de este tránsito. Aprenderás a expresar tus ideas con mayor claridad y a escuchar con atención antes de tomar decisiones importantes.

: la comunicación será el gran tema de este tránsito. Aprenderás a expresar tus ideas con mayor claridad y a escuchar con atención antes de tomar decisiones importantes. Piscis: Neptuno, tu regente moderno, te impulsará a revisar la relación con tus recursos y tu autoestima. El desafío consistirá en reconocer tu verdadero valor y actuar con mayor confianza.

¿Qué energía trae Neptuno retrógrado en Aries en 2026 según la astrología?

Desde la astrología, Neptuno representa la imaginación, la espiritualidad, los sueños, la intuición y los ideales. Cuando entra en movimiento retrógrado, su energía se orienta hacia el mundo interior y favorece un período de revisión profunda de las motivaciones personales.

El tránsito comienza el 7 de julio de 2026 en el grado 4 de Aries y finalizará el 12 de diciembre, cuando el planeta complete su retrogradación en el grado 1 del mismo signo. La casa ariana simboliza el inicio, la identidad, la iniciativa y el coraje. Por eso, este proceso invitará a replantear la forma en que cada persona persigue sus objetivos y afirma su individualidad.

Durante estos meses, la energía disponible favorecerá:

La revisión de metas personales y proyectos de largo plazo

El desarrollo de la intuición antes de tomar decisiones importantes

La identificación de ilusiones o expectativas poco realistas

La sanación de viejas inseguridades relacionadas con la identidad

La búsqueda de un propósito más auténtico

El crecimiento espiritual y el autoconocimiento

La creatividad aplicada a nuevas ideas y proyectos

La fase estacionaria del 6 de julio intensificará la percepción de este cambio energético. Muchas personas podrían experimentar una sensación de pausa, incertidumbre o necesidad de reflexionar antes de avanzar. Desde la astrología, este fenómeno es considerado un momento ideal para observar con mayor claridad aquello que necesita transformarse.

Aunque los planetas retrógrados suelen asociarse con demoras o revisiones, Neptuno ofrece la oportunidad de abandonar ilusiones que ya no tienen sentido y construir una visión más auténtica del futuro. Su paso retrógrado por Aries invita a actuar con conciencia, inspiración y honestidad. Será un tiempo para replantearse objetivos y descubrir que los mayores avances comienzan con una mirada sincera hacia el interior.