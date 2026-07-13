¿Quién ganará el Pin del Chef de MasterChef 24/7 este lunes 13 de julio de 2026? ¡No te lo pierdas!

A penas nos vamos reponiendo de lo que sucedió en la Gala de Eliminación de MasterChef 24/7 cuando ya hemos comenzado con los preparativos de el lunes del Pin del Chef y como ya habrás visto, este es uno de los reto que terminan por definir el rumbo de la semana dentro de la cocina más popular de todo México.

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La novena semana ya ha comenzado a dar marcha y los participantes poco a poco han sido más ambiciosos en cuanto a los beneficios que podrían tener el tener el Pin del Chef dentro del universo de MasterChef 24/7, mismo que la semana pasada estuvo bajo el poder de Carmen y que terminó con la salida de una de “Las Guapas del Barrio”, por lo que la disputa ha comenzado.

¿Quién ganará el Pin del Chef de MasterChef 24/7?

Este lunes 13 de julio conoceremos al nuevo Cocinero o Cocinera que se hará con el tan codiciado Pin del Chef, en lo que comenzará a definir el destino de una nueva semana dentro de el reality show de culinario que día a día lleva la destreza y habilidad de los participantes a un nuevo límite.

Si crees que lo has visto todo, solo espera, pues lo mejor está por venir, pues cada día el Universo de MasterChef 24/7 nos muestra que no todo es como creíamos, donde amistades cambian, relaciones suben la intensidad y sí, la convivencia del formato de 24 horas los 7 días de la semana nos han dado un programa nunca antes visto, donde cualquier cosa podría suceder.

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

Además de el Pin del Chef, la serie de Batallas y Retos de la semana son una gran oportunidad para mantenerse dentro de la competencia, aunque el día de Gala de Eliminación, hasta el mínimo error puede salir muy caro, tal como la salida de MasterChef 24/7, tal como ha sucedido con:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael

Diego

Camila