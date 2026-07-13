Si no te sale el arroz blanco con elote es porque no lo has hecho de esta forma: receta

El arroz con elote es uno de los acompañamientos más populares de la cocina mexicana, pero lograr que quede esponjoso, suelto y con buen sabor no siempre resulta sencillo. Aunque existen muchas formas de prepararlo, una usuaria de TikTok compartió una receta que se volvió viral gracias a un truco que promete un arroz perfecto en cada intento.

La creadora de contenido @abigailtrejo06 reveló el método que utiliza para preparar arroz blanco con elote y explicó cuál es la regla básica que sigue para evitar que quede crudo, batido o quemado. Su receta acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas que aseguraron haber obtenido excelentes resultados al ponerla en práctica.

Cómo hacer arroz blanco con elote: la receta paso a paso

Para preparar un arroz blanco con elote esponjoso y lleno de sabor, es importante seguir cada paso cuidadosamente. Este es el procedimiento recomendado por la usuaria:

Agrega un chorro de aceite en una sartén o cacerola a fuego medio. Incorpora una taza de arroz blanco previamente lavado, de preferencia arroz jazmín. Dora el arroz durante unos minutos sin moverlo en exceso. Añade granos de elote al gusto. Licúa cebolla, ajo, caldo de pollo y dos tazas de agua. Vierte la mezcla sobre el arroz. Deja que hierva y después tapa la sartén. Cocina a fuego medio sin mover el arroz durante la cocción. Cuando el líquido se haya absorbido por completo, retira del fuego y deja reposar unos minutos.

El resultado será un arroz suelto, bien cocido y con una textura esponjosa ideal para acompañar cualquier comida.

Preparanun buen arroz blanco con elote con esta receta.|Canva

El secreto para que el arroz quede perfectoSegún Abigail, la clave está en respetar la proporción de una taza de arroz por dos tazas de líquido. Esta sencilla regla ayuda a evitar que el arroz se sobrecueza, quede seco o termine pegándose al fondo de la olla.

Su consejo fue ampliamente celebrado por los usuarios de redes sociales. Muchos compartieron que el método les funcionó sin problemas, mientras que otros recomendaron añadir ingredientes como mantequilla, chícharos o verduras para potenciar aún más el sabor del platillo.

¿Para qué sirve cada tipo de arroz?

Elegir el tipo de arroz adecuado puede marcar una gran diferencia en el resultado final de una receta. De acuerdo con Larousse Cocina, cada variedad posee características específicas que la hacen ideal para ciertos platillos.