7 versiones del bob escalado que son tendencia en este 2026

Con la pronta llegada de la primavera muchas mujeres ya piensan en un cambio de look que les permita estar frescas y cómodas. Es por esto que uno de los cortes de pelo que se posiciona es el bob escalado por lo que te vamos a contar las versiones que están en tendencia.

El bob escalado tiene capas más cortas en la parte de atrás y se alarga por la parte frontal, dando un aspecto asimétrico. Es un estilo versátil por lo que quedará bien independientemente de la forma de tu rostro.

Cabe destacar que este corte de pelo se vacía por lo general de medios a puntas con el objetivo de conseguir más movimiento y un acabado más ligero. Sin embargo, también se puede hacer tan solo a nivel de puntas, como un blunt bob, para conseguir un acabado despuntado y con textura.

¿Cuáles son las 7 versiones del bob escalado?

Bob escalado y asimétrico con ángulos marcados

Esta versión cuenta con una exageración de los ángulos que funciona muy bien con el bob escalado. Una elección ideal para lucir en primavera.

Corte bob escalado con raya a un lado

Aquí tenemos un gran aliado para lucir con naturalidad esta versión asimétrica. Puedes exagerarlo al retirar el pelo por detrás de la oreja en uno de los lados.

Corte bob escalado rubio platino

Jennifer Lawrence utiliza este estilo y lo combina con un rubio platino. Es un corte que no falla y te eleva a otro nivel.

Corte bob escalado y asimétrico con raya al medio

Dua Lipa es una referente de este corte ligero y asimétrico. Deja unas capas más largas y desfiladas en uno de sus extremos.

Corte bob escalado con ondas sueltas

Aquí nos encontramos con un estilo lob exagerado que tiene un contraste muy marcado de la simetría, acentuando a la raya lateral y a las ondas sueltas que le dan, además, un aspecto muy elegante y femenino en su conjunto.

Corte bob escalado con flequillo lateral

Optar por darle mucho más volumen al cabello y añadirle flequillo es una forma ideal de reivindicar las virtudes del estilo bob asimétrico.

Bob escalado con flequillo diagonal

El recurso del flequillo diagonal que cruza por encima de la cara a la vez que se retira el otro lado de la melena es una gran opción.