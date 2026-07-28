Ni vinagre ni cloro: la mejor forma de eliminar el sarro del tanque del inodoro

Con el paso del tiempo, es común que el tanque del inodoro acumule sarro debido a los minerales presentes en el agua. Si no se elimina, este depósito puede afectar el funcionamiento de los mecanismos internos y favorecer la aparición de manchas difíciles de quitar.

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Aunque muchas personas recurren al vinagre o al cloro para limpiarlo, existe un método que ayuda a eliminar el sarro de forma eficaz sin dañar las piezas del tanque. Lo mejor es que requiere pocos ingredientes y puede aplicarse fácilmente como parte de la limpieza habitual.

¿Cómo eliminar el sarro del tanque de inodoro?

El sarro que se forma en el tanque de inodoro está compuesto por depósitos de calcio y magnesio, por lo que el jabón común no es suficiente para eliminarlo. Aunque puede generar espuma y ayudar con la suciedad superficial, no disuelve las manchas minerales adheridas.

Una alternativa práctica es utilizar ácido cítrico en polvo, un ingrediente capaz de desprender el sarro sin dañar los componentes del tanque. Para aplicarlo, cierra la llave de paso, vacía el tanque y disuelve 250 gramos de ácido cítrico en un balde con agua tibia. Vierte la mezcla, deja actuar dos horas y frota con un cepillo de cerdas duras.

Cuando el sarro se haya desprendido, abre nuevamente la llave de paso para llenar el tanque y realizar un par de descargas para eliminar los residuos. Repetir este procedimiento de forma periódica ayuda a mantener el mecanismo del inodoro en buen estado y evita la acumulación de nuevas incrustaciones.

¿Qué es el sarro?

El sarro es una acumulación de minerales que se forma cuando el agua se evapora y deja residuos en distintas superficies. En el hogar suele aparecer en inodoros, grifos, regaderas y electrodomésticos que están en contacto constante con el agua. Con el tiempo, estos depósitos se endurecen y generan manchas blanquecinas, amarillentas o marrones difíciles de eliminar. Además de afectar la apariencia de las superficies, el sarro puede reducir la eficiencia de algunos equipos y obstruir conductos o mecanismos, por lo que es recomendable retirarlo de forma periódica.