WhatsApp: así puedes crear tu nombre de usuario para dejar de compartir tu número

Sin dudas, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por lo que constantemente está agregando funciones para que sus usuarios tengan más facilidades.

La aplicación ha lanzado una interesante función que te permite poder crear un nombre de usuario para que al momento de comunicarte no tengas que exponer tu número de teléfono. Esta es una manera de cuidar la privacidad de las personas ya que es una demanda constante.

¿Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp?

Antes de esta actualización, para poder comunicarte en WhatsApp necesitabas compartir tu número de teléfono por lo que mucho planteaban que se necesitaba más seguridad. Esta herramienta te permite reservar un nombre de usuario para que sea tu único identificador a la hora de recibir mensajes.

De esta manera podrás facilitar el contacto sin la necesidad de que divulgues tu número personal por lo que es más discreto y puedes gestionar los contactos fuera de tu círculo de confianza. Cabe destacar que podrás mantener el método tradicional si así lo deseas.

Para crear el nombre de usuario debes hacer lo siguiente:



Abrir WhatsApp.

Ir a Ajustes.

Entrar en “Cuenta”.

Tocar “Nombre de usuario”.

Crear, modificar o eliminar el identificador según la preferencia.

La aplicación permite usar letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en un formato similar al de otras redes sociales como Instagram o Facebook. Ten en cuenta que el nombre de usuario es único por lo que si eliges el que ya está en uso no puedes reclamarlos.

Por otro lado, ten en cuenta que, al establecer contacto por primera vez, los mensajes pueden enviarse usando únicamente el nombre de usuario, sin que el número telefónico quede visible para la otra parte. Tú número de usuario funcionará como una dirección digital por lo que protegerá tu privacidad en las ocasiones que lo necesites.